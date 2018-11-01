В Кыштыме студенты обменяли сигареты на конфеты

Автор: КР от Сегодня, 15:46 Категория: Общество

Акция «Поменяй сигарету на конфету» прошла вчера и была приурочена к международному дню отказа от курения. В фойе кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа активисты предлагали студентам провести соответствующий обмен. Для этой акции было закуплено четыре килограмма конфет.

– Всего нам удалось обменять на конфеты чуть более ста сигарет. В прошлые годы мы собирали больше, – сказала сайту «КР» заместитель руководителя по воспитательной работе Валентина Щеглова. – Но курящие студенты свой отказ от обмена мотивировали тем, что цена на сигареты выросла. Зато активно включились не курящие. Они «стреляли» сигареты у курильщиков и обменивали их на конфеты, поясняя, что те, у кого они их взяли, сберегут себе здоровье.

Активисты выходили к курильщикам и на улицу, предлагая им не докуривать сигарету и получить за это конфету. Многие соглашались.

Профилактическое мероприятие сопровождалось вручением буклетов о вреде курения и способах отказа от вредной привычки. По словам Валентины Щегловой, порой между студентами разгоралась нешуточная полемика на эту тему.