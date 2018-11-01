В Кыштыме студенты обменяли сигареты на конфеты Автор: КР от Сегодня, 15:46 Категория: Общество 0 Акция «Поменяй сигарету на конфету» прошла вчера и была приурочена к международному дню отказа от курения. В фойе кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа активисты предлагали студентам провести соответствующий обмен. Для этой акции было закуплено четыре килограмма конфет. – Всего нам удалось обменять на конфеты чуть более ста сигарет. В прошлые годы мы собирали больше, – сказала сайту «КР» заместитель руководителя по воспитательной работе Валентина Щеглова. – Но курящие студенты свой отказ от обмена мотивировали тем, что цена на сигареты выросла. Зато активно включились не курящие. Они «стреляли» сигареты у курильщиков и обменивали их на конфеты, поясняя, что те, у кого они их взяли, сберегут себе здоровье. Активисты выходили к курильщикам и на улицу, предлагая им не докуривать сигарету и получить за это конфету. Многие соглашались. Профилактическое мероприятие сопровождалось вручением буклетов о вреде курения и способах отказа от вредной привычки. По словам Валентины Щегловой, порой между студентами разгоралась нешуточная полемика на эту тему. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить