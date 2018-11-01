В Кыштыме льготникам оплатят покупку антенн и приставок для перехода на цифровое телевидение Автор: КР от Сегодня, 11:02 Категория: Общество 0 Единовременные выплаты, максимальная сумма которых составит 1000 рублей, получат малообеспеченные семьи, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы. Эти деньги они смогут потратить на покупку оборудования для приёма цифрового эфирного сигнала. Напомним, после новогодних праздников в России будет прекращено эфирное вещание аналоговых телеканалов в городах и сёлах с населением меньше 100 тысяч человек. Абонентская плата за цифровое телевидение взиматься не будет. В Кыштымском городском округе вне зоны приёма цифрового сигнала окажется посёлок Слюдорудник. Его жителям придётся подключать спутниковое телевидение. Льготникам опять же возместят расходы на приобретение и установку спутникового оборудования, но сумма единовременной выплаты не превысит 6500 рублей. Решение о финансовой поддержке льготных категорий населения принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Соответствующий законопроект направлен в Законодательное Собрание и в скором времени будет принят. Обеспечивать выплаты будет Управление социальной защиты населения Кыштымского округа. Для приёма цифрового сигнала необходимо купить антенну дециметрового диапазона и приставку-тюнер с поддержкой формата DVB-T2. Если телевизор имеет встроенный тюнер DVB-T2, о чём должна быть информация в паспорте, приобретать приставку нет необходимости. Стоит просто подключить антенну к телевизору. Настроить телевизионные цифровые приставки пожилым людям помогут волонтёры. Вызвать их на дом можно, обратившись в администрацию Кыштымского городского округа на площадь Карла Маркса, 1 в кабинеты № 105, № 313 или № 320 в будни с 8 до 12 или с 13 до 17 часов или в многофункциональный центр на улице Дёмина, 7 в будни с 9 до 18 часов либо в субботу с 9 до 12 часов. Телефоны для справок – 8 (35151) 4-31-55, 4-03-01, 4-05-49. Пока за помощью волонтёров обратились только два жителя нашего города – с улиц Парамонова и Дарвина. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить