В Кыштыме льготникам оплатят покупку антенн и приставок для перехода на цифровое телевидение

Автор: КР от Сегодня, 11:02 Категория: Общество

Единовременные выплаты, максимальная сумма которых составит 1000 рублей, получат малообеспеченные семьи, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы. Эти деньги они смогут потратить на покупку оборудования для приёма цифрового эфирного сигнала.

Напомним, после новогодних праздников в России будет прекращено эфирное вещание аналоговых телеканалов в городах и сёлах с населением меньше 100 тысяч человек. Абонентская плата за цифровое телевидение взиматься не будет.

В Кыштымском городском округе вне зоны приёма цифрового сигнала окажется посёлок Слюдорудник. Его жителям придётся подключать спутниковое телевидение. Льготникам опять же возместят расходы на приобретение и установку спутникового оборудования, но сумма единовременной выплаты не превысит 6500 рублей.

Решение о финансовой поддержке льготных категорий населения принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Соответствующий законопроект направлен в Законодательное Собрание и в скором времени будет принят. Обеспечивать выплаты будет Управление социальной защиты населения Кыштымского округа.

Для приёма цифрового сигнала необходимо купить антенну дециметрового диапазона и приставку-тюнер с поддержкой формата DVB-T2. Если телевизор имеет встроенный тюнер DVB-T2, о чём должна быть информация в паспорте, приобретать приставку нет необходимости. Стоит просто подключить антенну к телевизору.

Настроить телевизионные цифровые приставки пожилым людям помогут волонтёры. Вызвать их на дом можно, обратившись в администрацию Кыштымского городского округа на площадь Карла Маркса, 1 в кабинеты № 105, № 313 или № 320 в будни с 8 до 12 или с 13 до 17 часов или в многофункциональный центр на улице Дёмина, 7 в будни с 9 до 18 часов либо в субботу с 9 до 12 часов. Телефоны для справок – 8 (35151) 4-31-55, 4-03-01, 4-05-49.

Пока за помощью волонтёров обратились только два жителя нашего города – с улиц Парамонова и Дарвина.