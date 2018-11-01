В Кыштыме провожающих призывников в армию отправляют под арест Автор: КР от Вчера, 17:02 Категория: Общество 0 В ночь с воскресенья на понедельник в нашем городе прошла отправка второй партии новобранцев на службу в армию. На сборный призывной пункт Копейска уехали девять молодых людей. – Каждого из них пришла провожать компания подвыпивших друзей и родственников – это порядка 70 человек, – сказал сайту «КР» заместитель начальника полиции Артём Чамовских. – Охраняли общественный порядок 18 полицейских и два сотрудника Росгвардии. Несмотря на предупреждения соблюдать порядок, двое из провожающих стали демонстративно пить пиво прямо в присутствии полицейских. За это они были задержаны и помещены в автозак. Молодые люди и там вели себя шумно, пытаясь вырваться. На их защиту встал 20-летний житель Кыштыма – он решил доказать полицейским, что они незаконно задержали нарушителей. За мелкое хулиганство его наказали арестом на сутки. Такой же срок получил и студент колледжа в нашем городе – он находился в сильном алкогольном опьянении. Но самая главная трудность для сотрудников полиции оказалась в том, что военкомат переехал на улицу Республики – в здание, где располагался ПЛ-30. Раньше, на узкой улице Советской, силовики могли оцепить провожающих, которые рвутся ударить или пнуть отъезжающий автобус с призывниками. Теперь же на новом месте сделать это намного сложнее. Более того, вход в помещение бывшего лицея не охраняется, поэтому некоторые разогретые алкоголем молодые люди забежали в здание и даже успели там что-то сломать. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить