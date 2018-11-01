В Кыштыме провожающих призывников в армию отправляют под арест

Автор: КР от Вчера, 17:02 Категория: Общество

В ночь с воскресенья на понедельник в нашем городе прошла отправка второй партии новобранцев на службу в армию. На сборный призывной пункт Копейска уехали девять молодых людей.

– Каждого из них пришла провожать компания подвыпивших друзей и родственников – это порядка 70 человек, – сказал сайту «КР» заместитель начальника полиции Артём Чамовских. – Охраняли общественный порядок 18 полицейских и два сотрудника Росгвардии.

Несмотря на предупреждения соблюдать порядок, двое из провожающих стали демонстративно пить пиво прямо в присутствии полицейских. За это они были задержаны и помещены в автозак. Молодые люди и там вели себя шумно, пытаясь вырваться.

На их защиту встал 20-летний житель Кыштыма – он решил доказать полицейским, что они незаконно задержали нарушителей. За мелкое хулиганство его наказали арестом на сутки. Такой же срок получил и студент колледжа в нашем городе – он находился в сильном алкогольном опьянении.

Но самая главная трудность для сотрудников полиции оказалась в том, что военкомат переехал на улицу Республики – в здание, где располагался ПЛ-30. Раньше, на узкой улице Советской, силовики могли оцепить провожающих, которые рвутся ударить или пнуть отъезжающий автобус с призывниками. Теперь же на новом месте сделать это намного сложнее.

Более того, вход в помещение бывшего лицея не охраняется, поэтому некоторые разогретые алкоголем молодые люди забежали в здание и даже успели там что-то сломать.