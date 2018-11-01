С декабря в Кыштыме начнутся рейды по выявлению незаконной вырубки елей Автор: КР от Вчера, 16:48 Категория: Общество 0 В преддверии новогодних праздников лесничие усилят контроль за незаконной вырубкой хвойных деревьев. Патрулированием лесного фонда на территории Кыштымского городского округа займутся работники лесничества совместно с полицией. – Производить вырубку и заготовку молодых хвойных деревьев может только арендатор лесного фонда – ООО «Кыштымский лес», – сказал сайту «КР» заместитель руководителя Кыштымского лесничества Олег Кузьмин. – Работы выполняет либо само предприятие, либо привлекают подрядчика. Всего они примерно заготавливают от двух до трёх тысяч ёлочек для розничной продажи на территориях Кыштыма и Карабаша. Как отмечает Олег Кузьмин, в Кыштымском округе не наблюдается массовой вырубки молодых елей «чёрными лесорубами». Если вырубка и ведётся, то уж точно не на землях, принадлежащих лесному фонду: под линиями электропередач или вдоль дорог. Напомним, для граждан размер административных штрафов за незаконную вырубку молодых елей составит от трёх до четырёх тысяч рублей. Для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей. Для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме этого, браконьер будет обязан возместить причинённый лесному фонду ущерб. Если его сумма составит пять тысяч рублей и более, то нарушителя ждет уголовная ответственность. Максимальное наказание по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» – до 6 лет лишения свободы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить