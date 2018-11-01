С декабря в Кыштыме начнутся рейды по выявлению незаконной вырубки елей

Автор: КР от Вчера, 16:48 Категория: Общество

В преддверии новогодних праздников лесничие усилят контроль за незаконной вырубкой хвойных деревьев. Патрулированием лесного фонда на территории Кыштымского городского округа займутся работники лесничества совместно с полицией.

– Производить вырубку и заготовку молодых хвойных деревьев может только арендатор лесного фонда – ООО «Кыштымский лес», – сказал сайту «КР» заместитель руководителя Кыштымского лесничества Олег Кузьмин. – Работы выполняет либо само предприятие, либо привлекают подрядчика. Всего они примерно заготавливают от двух до трёх тысяч ёлочек для розничной продажи на территориях Кыштыма и Карабаша.

Как отмечает Олег Кузьмин, в Кыштымском округе не наблюдается массовой вырубки молодых елей «чёрными лесорубами». Если вырубка и ведётся, то уж точно не на землях, принадлежащих лесному фонду: под линиями электропередач или вдоль дорог.

Напомним, для граждан размер административных штрафов за незаконную вырубку молодых елей составит от трёх до четырёх тысяч рублей. Для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей. Для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

Кроме этого, браконьер будет обязан возместить причинённый лесному фонду ущерб. Если его сумма составит пять тысяч рублей и более, то нарушителя ждет уголовная ответственность. Максимальное наказание по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» – до 6 лет лишения свободы.