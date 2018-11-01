В Кыштыме у детей отмечен рост заболеваемости пневмонией Автор: КР от Вчера, 14:21 Категория: Общество 0 Но в детской поликлинике №1 не видят в этом ничего чрезвычайного – рост пневмонии, по мнению специалистов, в это время является сезонным заболеванием. Уровень заболеваемости пневмонией растёт по всей Челябинской области – среди детей школьного возраста и подростков он составил 37 процентов. – В Кыштыме наблюдается подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями у детей, – сказала сайту «КР» заместитель главного врача по детству Лидия Чайкина. – Она может осложняться пневмонией. Но эпидпорог у нас не превышен. Ситуация находится на контроле. Как заверили сайт «КР» в центральной городской больнице, среди взрослого населения подъёма уровня заболеваемости пневмонией нет. При пневмонии и при всех респираторных инфекциях применяются одинаковы меры профилактики: следует избегать контакта с больными, почаще мыть руки, особенно после улицы, проветривать помещения и проводить влажную уборку. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить