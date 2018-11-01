В Кыштыме у детей отмечен рост заболеваемости пневмонией

Автор: КР от Вчера, 14:21 Категория: Общество

Но в детской поликлинике №1 не видят в этом ничего чрезвычайного – рост пневмонии, по мнению специалистов, в это время является сезонным заболеванием. Уровень заболеваемости пневмонией растёт по всей Челябинской области – среди детей школьного возраста и подростков он составил 37 процентов.

– В Кыштыме наблюдается подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями у детей, – сказала сайту «КР» заместитель главного врача по детству Лидия Чайкина. – Она может осложняться пневмонией. Но эпидпорог у нас не превышен. Ситуация находится на контроле.

Как заверили сайт «КР» в центральной городской больнице, среди взрослого населения подъёма уровня заболеваемости пневмонией нет.

При пневмонии и при всех респираторных инфекциях применяются одинаковы меры профилактики: следует избегать контакта с больными, почаще мыть руки, особенно после улицы, проветривать помещения и проводить влажную уборку.