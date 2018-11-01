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В Кыштыме ювелирный завод сделал из свиньи лыжницу

Автор: КР от Вчера, 13:00 Категория: Общество

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Предприятие «Данила Мастер» выпустило партию сувениров в виде символа будущего года. Согласно Восточному календарю, в 2019-м им станет Жёлтая Земляная Свинья.

 

– Наши модельеры придумали образ свинки-лыжницы в вязаном свитере, – сказала сайту «КР» начальник отдела продаж ювелирного завода «Данила Мастер» Наталья Батурина. – Свинка сделана из бронзы и размещена на подставке из змеевика. Высота сувенира – около шести сантиметров.

 

Изделие стоит 1500 рублей. У кыштымцев оно пока не пользуется особым спросом, зато приезжие покупают его с удовольствием. Заинтересовались свиньёй-спортсменкой и оптовые продавцы из других городов.

 

 

В продажу поступили и свинки за 300 и 400 рублей – без подставок. С 1 декабря будет запущена новогодняя акция – при покупке ювелирных украшений на определённую сумму покупателю подарят небольшой символ будущего года в бронзе.


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