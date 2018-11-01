В Кыштыме ювелирный завод сделал из свиньи лыжницу Автор: КР от Вчера, 13:00 Категория: Общество 0 Предприятие «Данила Мастер» выпустило партию сувениров в виде символа будущего года. Согласно Восточному календарю, в 2019-м им станет Жёлтая Земляная Свинья. – Наши модельеры придумали образ свинки-лыжницы в вязаном свитере, – сказала сайту «КР» начальник отдела продаж ювелирного завода «Данила Мастер» Наталья Батурина. – Свинка сделана из бронзы и размещена на подставке из змеевика. Высота сувенира – около шести сантиметров. Изделие стоит 1500 рублей. У кыштымцев оно пока не пользуется особым спросом, зато приезжие покупают его с удовольствием. Заинтересовались свиньёй-спортсменкой и оптовые продавцы из других городов. В продажу поступили и свинки за 300 и 400 рублей – без подставок. С 1 декабря будет запущена новогодняя акция – при покупке ювелирных украшений на определённую сумму покупателю подарят небольшой символ будущего года в бронзе. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить