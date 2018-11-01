Житель Кыштыма получил четыре штрафа подряд за предпринимательскую деятельность под боком у соседей Автор: КР от Вчера, 14:59 Категория: Общество 0 История жителя нашего города, который использует строение на своём участке для ведения бизнеса, получила своё продолжение. Напомним, около года назад на мужчину в кыштымский отдел Росреестра пожаловался сосед. Ему не нравилось, что тот ведёт предпринимательскую деятельность на границе с его участком. – Выяснилось, что он оборудовал что-то вроде склада на участке, который предназначен для индивидуального жилого строительства – это нецелевое использование земель, – сказала сайту «КР» начальник этого отдела Люция Ускова. – Нарушитель оплатил уже три штрафа, но до сих пор не снёс незаконное строение. На днях мировой судья судебного участка № 3 провёл уже третье заседание по этому делу. На этот раз за неоднократное игнорирование предписания сотрудников Росреестра житель Кыштыма наказан не минимальным штрафом в 10 000 рублей, как это было в предыдущих случаях, а штрафом в 12 000 рублей. Теперь проверяющие нагрянут к предпринимателю после 25 марта следующего года. Штрафы ему придётся и впредь оплачивать до тех пор, пока с его участка не исчезнет несанкционированное помещение. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, максимальный штраф за это правонарушение – 20 000 рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить