Житель Кыштыма получил четыре штрафа подряд за предпринимательскую деятельность под боком у соседей

Автор: КР от Вчера, 14:59 Категория: Общество

История жителя нашего города, который использует строение на своём участке для ведения бизнеса, получила своё продолжение. Напомним, около года назад на мужчину в кыштымский отдел Росреестра пожаловался сосед. Ему не нравилось, что тот ведёт предпринимательскую деятельность на границе с его участком.

– Выяснилось, что он оборудовал что-то вроде склада на участке, который предназначен для индивидуального жилого строительства – это нецелевое использование земель, – сказала сайту «КР» начальник этого отдела Люция Ускова. – Нарушитель оплатил уже три штрафа, но до сих пор не снёс незаконное строение.

На днях мировой судья судебного участка № 3 провёл уже третье заседание по этому делу. На этот раз за неоднократное игнорирование предписания сотрудников Росреестра житель Кыштыма наказан не минимальным штрафом в 10 000 рублей, как это было в предыдущих случаях, а штрафом в 12 000 рублей.

Теперь проверяющие нагрянут к предпринимателю после 25 марта следующего года. Штрафы ему придётся и впредь оплачивать до тех пор, пока с его участка не исчезнет несанкционированное помещение. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, максимальный штраф за это правонарушение – 20 000 рублей.