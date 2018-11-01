В Кыштыме для студентов и рабочей молодёжи пройдут мастер-классы профессионального роста

Автор: КР от Сегодня, 16:04 Категория: Общество

Молодёжный образовательный форум «Я есть у тебя, Кыштым» состоится в нашем городе в третий раз. Он проходит при поддержке министерства образования и науки Челябинской области.

В местном филиале Южно-Уральского государственного колледжа соберутся более 150 жителей Кыштыма в возрасте от 14 до 30 лет.

– Приглашайте друзей, знакомых и приходите. Можно будет высказать свои общественные инициативы и идеи по развитию Кыштыма, – сказала нашему сайту ведущий специалист по работе с общественными организациями и молодёжью Дарья Швейкина.

Встреча молодёжи пройдёт 15 ноября в 15 часов. Чтобы стать участником форума, нужно зарегистрироваться за полчаса до начала.

В течение двух с половиной часов участников форума ознакомят с работой медиасферы и журналистики, расскажут о проектной деятельности. Они пройдут мастер-классы по актёрскому мастерству, тренинги по самоменеджменту, перед ними выступят спикеры из Челябинска.