В Кыштыме для студентов и рабочей молодёжи пройдут мастер-классы профессионального роста Автор: КР от Сегодня, 16:04 Категория: Общество 0 Молодёжный образовательный форум «Я есть у тебя, Кыштым» состоится в нашем городе в третий раз. Он проходит при поддержке министерства образования и науки Челябинской области. В местном филиале Южно-Уральского государственного колледжа соберутся более 150 жителей Кыштыма в возрасте от 14 до 30 лет. – Приглашайте друзей, знакомых и приходите. Можно будет высказать свои общественные инициативы и идеи по развитию Кыштыма, – сказала нашему сайту ведущий специалист по работе с общественными организациями и молодёжью Дарья Швейкина. Встреча молодёжи пройдёт 15 ноября в 15 часов. Чтобы стать участником форума, нужно зарегистрироваться за полчаса до начала. В течение двух с половиной часов участников форума ознакомят с работой медиасферы и журналистики, расскажут о проектной деятельности. Они пройдут мастер-классы по актёрскому мастерству, тренинги по самоменеджменту, перед ними выступят спикеры из Челябинска. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить