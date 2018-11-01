Заведующая кафе в Кыштыме провернула махинации на полмиллиона рублей

Автор: КР от Сегодня, 12:00 Категория: Общество

Управление безопасности радиозавода подтвердило сайту «КР» информацию о том, что заведующую кафе «Лагуна», принадлежащего предприятию, Анну Мартюшову уличили в присвоении денег за проведение банкетов. Она сдавала в кассу значительно меньшие суммы, чем платили заказчики.

Как сообщается в газете предприятия «Как Работает Завод», после одного выявленного факта обмана была проведена серьёзная проверка. Выяснилось, что женщина присваивала деньги неоднократно. Общая сумма ущерба от её махинаций составила около 500 тысяч рублей.

Анна Мартюшова обязалась выплатить недостачу до декабря. Юристы завода зафиксировали с ней специальное соглашение. На данный момент заведующая кафе находится на долгосрочном больничном, после выхода с которого она будет уволена по статье об утрате доверия.

Не исключено, что данным фактом, после появления этой информации на сайте «КР», заинтересуется и кыштымская полиция.