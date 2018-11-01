Портрет Кыштыма и Озёрска глазами их жителей Автор: КР от Сегодня, 11:22 Категория: Общество 0 Кыштым. Фото Максима Швейкина. Кыштым и Озёрск расположены по соседству. Многие кыштымцы ездят в закрытый атомный город на работу или учёбу. Озерчане, как правило, едут в наш город за покупками в связи с более умеренными ценами. Жители ЗАТО в очередной раз решили сравнить два города. На интернет-портале ozersk74.ru были перечислены преимущества и недостатки каждого из них. По мнению наших соседей, Кыштым отличается большим количеством оборудованных остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и минимальным интервалом по времени между маршрутными такси. Отмечено, что у нас больше детских площадок и урн, но, как и в Озёрске, недостаточно парковок. Некоторые приезжают в Кыштым специально за конфетами и хлебом местного производства. А ещё оказывается, свечи в наших храмах дешевле, зато фрукты в магазинах дороже. Озёрский театр драмы и комедии "Наш дом" Жительница Кыштыма, пожелавшая остаться неизвестной, написала своё мнение: «Я живу в Кыштыме, но некоторое время работала в Озёрске. Озёрск меня восхищает! Сохранили детский парк и парк отдыха. Прекрасная набережная, стадионы. В Кыштыме же все аттракционы давно порезаны и сданы в металлолом». Другая наша землячка, Дарья Власова, ездила в Озёрск когда училась в филиале МИФИ. С тех пор считает, что жители её родного Кыштыма более открытые, более работоспособные и исполнительные люди. Артём Фадеев тоже учился в соседнем городе, а теперь ездит туда каждую неделю по работе. Он водитель экскурсионного автобуса. – Дороги в Озёрске шире и асфальт ровнее, поэтому на велосипедах хорошо кататься. Парк у них мне нравится, но в Кыштыме природа красивее, – сказал сайту «КР» Артём. – Одинаковая беда в наших городах с врачами. Их не хватает. А ещё знакомым озерчанам нравится, что у нас в маршрутках платят на выходе. Надежда Косарева переехала в Кыштым из Челябинска четыре года назад. Она полюбила здешний размеренный темп жизни и красивую природу. Часто ездит в туристические поездки и отмечает, что жители Озёрска, в отличие от кыштымцев, более активны как в выезде на природу, так и в посещении театров. Жительница Кыштыма Анастасия Колесникова тоже поделилась с сайтом «КР» мнением, что озерчане больше приспособлены к культурной жизни, нежели наши земляки. Во многом это связано с давней работой в соседнем городе двух театров, студии бальных танцев и колледжа искусств. Ещё Анастасии нравится, что жилые дома в Озёрске стоят среди сосен. Но отмечает, что в Кыштыме богаче история и живёт больше талантливых людей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Максим Швейкин Сегодня, 13:18 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Указывайте пожалуйста авторство фотографий. 0