Портрет Кыштыма и Озёрска глазами их жителей

Автор: КР от Сегодня, 11:22 Категория: Общество

Кыштым. Фото Максима Швейкина.

Кыштым и Озёрск расположены по соседству. Многие кыштымцы ездят в закрытый атомный город на работу или учёбу. Озерчане, как правило, едут в наш город за покупками в связи с более умеренными ценами.

Жители ЗАТО в очередной раз решили сравнить два города. На интернет-портале ozersk74.ru были перечислены преимущества и недостатки каждого из них.

По мнению наших соседей, Кыштым отличается большим количеством оборудованных остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и минимальным интервалом по времени между маршрутными такси. Отмечено, что у нас больше детских площадок и урн, но, как и в Озёрске, недостаточно парковок.

Некоторые приезжают в Кыштым специально за конфетами и хлебом местного производства. А ещё оказывается, свечи в наших храмах дешевле, зато фрукты в магазинах дороже.

Озёрский театр драмы и комедии "Наш дом"

Жительница Кыштыма, пожелавшая остаться неизвестной, написала своё мнение:

«Я живу в Кыштыме, но некоторое время работала в Озёрске. Озёрск меня восхищает! Сохранили детский парк и парк отдыха. Прекрасная набережная, стадионы. В Кыштыме же все аттракционы давно порезаны и сданы в металлолом».

Другая наша землячка, Дарья Власова, ездила в Озёрск когда училась в филиале МИФИ. С тех пор считает, что жители её родного Кыштыма более открытые, более работоспособные и исполнительные люди.

Артём Фадеев тоже учился в соседнем городе, а теперь ездит туда каждую неделю по работе. Он водитель экскурсионного автобуса.

– Дороги в Озёрске шире и асфальт ровнее, поэтому на велосипедах хорошо кататься. Парк у них мне нравится, но в Кыштыме природа красивее, – сказал сайту «КР» Артём. – Одинаковая беда в наших городах с врачами. Их не хватает. А ещё знакомым озерчанам нравится, что у нас в маршрутках платят на выходе.

Надежда Косарева переехала в Кыштым из Челябинска четыре года назад. Она полюбила здешний размеренный темп жизни и красивую природу. Часто ездит в туристические поездки и отмечает, что жители Озёрска, в отличие от кыштымцев, более активны как в выезде на природу, так и в посещении театров.

Жительница Кыштыма Анастасия Колесникова тоже поделилась с сайтом «КР» мнением, что озерчане больше приспособлены к культурной жизни, нежели наши земляки. Во многом это связано с давней работой в соседнем городе двух театров, студии бальных танцев и колледжа искусств. Ещё Анастасии нравится, что жилые дома в Озёрске стоят среди сосен. Но отмечает, что в Кыштыме богаче история и живёт больше талантливых людей.