В Кыштыме священнослужитель поговорил со студентами о смысле жизни Автор: КР от Сегодня, 16:38 Категория: Общество 0 Встреча называлась «Диалог на равных». Священнослужитель храма Рождества Христова отец Михаил – в прошлом директор школы № 4 – говорил второкурсникам кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа о нравственности современного общества. Но основной темой стало обсуждение здорового образа жизни. Отец Михаил начал разговор с вопросов: «Зачем человеку нужна голова?» и «В чём смысл жизни?». Студенты сошлись во мнении, что главное – оставить свой след в истории. Выслушав своих собеседников, он изложил своё видение на оба этих вопроса: – Смысл жизни в том, чтобы оставаться самим собой. Для этого и нужна голова. Человек должен думать и размышлять. Тогда он будет независим от влияния общества, а значит, сможет противостоять вредным привычкам. Помимо этого, студенты затронули тему гражданских браков и размышляли о счастье. Ещё один «Диалог на равных» планируется провести в местном филиале Миасского медицинского колледжа. Собеседником студентов станет директор центра развития туризма Алина Шмарина. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить