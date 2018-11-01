В Кыштыме священнослужитель поговорил со студентами о смысле жизни

Автор: КР от Сегодня, 16:38 Категория: Общество

Встреча называлась «Диалог на равных». Священнослужитель храма Рождества Христова отец Михаил – в прошлом директор школы № 4 – говорил второкурсникам кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа о нравственности современного общества. Но основной темой стало обсуждение здорового образа жизни.

Отец Михаил начал разговор с вопросов: «Зачем человеку нужна голова?» и «В чём смысл жизни?». Студенты сошлись во мнении, что главное – оставить свой след в истории. Выслушав своих собеседников, он изложил своё видение на оба этих вопроса:

– Смысл жизни в том, чтобы оставаться самим собой. Для этого и нужна голова. Человек должен думать и размышлять. Тогда он будет независим от влияния общества, а значит, сможет противостоять вредным привычкам.

Помимо этого, студенты затронули тему гражданских браков и размышляли о счастье.

Ещё один «Диалог на равных» планируется провести в местном филиале Миасского медицинского колледжа. Собеседником студентов станет директор центра развития туризма Алина Шмарина.