В Кыштыме поймали лже-полицейского Автор: КР от Сегодня, 09:53 Категория: Общество 0 Житель нашего города обратился с заявлением в полицию, в котором указал, что стал жертвой мошеннических действий. Незнакомый мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, предложил оказать ему услугу по возврату водительских прав. Доверчивый гражданин перевёл лже-полицейскому 50 тысяч рублей. Не получив водительские права и отказавшись заплатить за помощь ещё одну сумму денег, он, наконец, прозрел. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего, жителя Кыштыма. К правоохранительным органам он, естественно, не имел никакого отношения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 «Мошенничество». Вымогателю теперь грозит реальный срок лишения свободы до пяти лет. Полиция просит позвонить по номеру «02», если вы тоже стали жертвой этого мошенника. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить