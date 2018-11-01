В Кыштыме поймали лже-полицейского

Автор: КР от Сегодня, 09:53 Категория: Общество

Житель нашего города обратился с заявлением в полицию, в котором указал, что стал жертвой мошеннических действий. Незнакомый мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, предложил оказать ему услугу по возврату водительских прав.

Доверчивый гражданин перевёл лже-полицейскому 50 тысяч рублей. Не получив водительские права и отказавшись заплатить за помощь ещё одну сумму денег, он, наконец, прозрел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего, жителя Кыштыма. К правоохранительным органам он, естественно, не имел никакого отношения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 «Мошенничество». Вымогателю теперь грозит реальный срок лишения свободы до пяти лет.

Полиция просит позвонить по номеру «02», если вы тоже стали жертвой этого мошенника.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области