В Кыштыме участник боевых действий, награждённый медалью «За отвагу», осуждён за незаконный оборот наркотиков Автор: КР от Сегодня, 14:55 Категория: Общество 0 Кыштымский городской суд рассмотрел уголовное дело, фигурантом которого стал участник боевых действий, обладатель государственной награды – медали «За отвагу». Его обвинили в приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта. Как говорится в приговоре суда, обвиняемый заказал для личного употребления запрещённое вещество, отправив сообщение с сотового телефона. Примерно через час он оплатил «товар» с помощью телефонной связи, а затем получил информацию о месте, где были спрятаны наркотики. Житель Кыштыма нашёл небольшой пластиковый пакет, перемотанный чёрной изолентой, и положил его во внешний карман куртки. В пакете находилось 0,89 грамма наркотического вещества – это расценивается как значительный размер. Отойдя от места закладки всего на десять метров, мужчина был задержан сотрудниками полиции Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте. Оперативники доставили его в дежурную часть линейного пункта полиции на станции Кыштым, где досмотрели и обнаружили пакетик с наркотиками. Служители Фемиды учли, что подсудимый полностью признал свою вину, ранее не был судим, имеет на иждивении двоих детей и на учете у нарколога и психиатра не состоит. Смягчающим обстоятельством стало и то, что на предварительном следствии он давал подробные показания о преступлении. Кроме того, помимо медали «За отвагу», обвиняемый был награждён медалями «За отличие в ликвидации последствий ЧС» и «Участнику ликвидации пожаров 2010 г.» и нагрудными знаками «За заслуги» и «Отличник спасательных воинских формирований». Дело рассмотрено в особом порядке. Кыштымский городской суд назначил жителю Кыштыма наказание в виде штрафа в 8 000 рублей. Приговор вступил в законную силу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить