В Кыштыме участник боевых действий, награждённый медалью «За отвагу», осуждён за незаконный оборот наркотиков

Автор: КР от Сегодня, 14:55 Категория: Общество

Кыштымский городской суд рассмотрел уголовное дело, фигурантом которого стал участник боевых действий, обладатель государственной награды – медали «За отвагу». Его обвинили в приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта.

Как говорится в приговоре суда, обвиняемый заказал для личного употребления запрещённое вещество, отправив сообщение с сотового телефона. Примерно через час он оплатил «товар» с помощью телефонной связи, а затем получил информацию о месте, где были спрятаны наркотики.

Житель Кыштыма нашёл небольшой пластиковый пакет, перемотанный чёрной изолентой, и положил его во внешний карман куртки. В пакете находилось 0,89 грамма наркотического вещества – это расценивается как значительный размер.

Отойдя от места закладки всего на десять метров, мужчина был задержан сотрудниками полиции Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте. Оперативники доставили его в дежурную часть линейного пункта полиции на станции Кыштым, где досмотрели и обнаружили пакетик с наркотиками.

Служители Фемиды учли, что подсудимый полностью признал свою вину, ранее не был судим, имеет на иждивении двоих детей и на учете у нарколога и психиатра не состоит.

Смягчающим обстоятельством стало и то, что на предварительном следствии он давал подробные показания о преступлении. Кроме того, помимо медали «За отвагу», обвиняемый был награждён медалями «За отличие в ликвидации последствий ЧС» и «Участнику ликвидации пожаров 2010 г.» и нагрудными знаками «За заслуги» и «Отличник спасательных воинских формирований».

Дело рассмотрено в особом порядке. Кыштымский городской суд назначил жителю Кыштыма наказание в виде штрафа в 8 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.