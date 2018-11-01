В посёлках под Кыштымом пожарные с трудом находят воду для тушения возгораний Автор: КР от Вчера, 15:44 Категория: Общество 0 С начала недели в нашем городе началась проверка подъездных путей к пожарным водоёмам. Их в Кыштымском округе более двадцати. И если в самом городе огнеборцы чаще всего для забора воды используют гидранты, то в посёлках с этими устройствами проблема. – Например, на днях мы тушили пожар в Слюдоруднике, и прямо напротив горящего дома был расположен один из двух имеющихся в населённом пункте гидрантов, – сообщил сайту «КР» и. о. заместителя начальника пожарной части № 38 Расул Шагиахметов. – Однако он оказался неисправным. Пришлось не один раз ездить на соседнюю улицу. А в посёлке Северный гидрант и вовсе только в планах. По словам пожарных, если там горит какое-либо здание, то куда быстрее получается съездить за 20 километров в Кыштым, чтобы наполнить цистерну, чем дожидаться, пока вода набежит из местной водонапорной башни. С подъездными путями к водоёмам в посёлках Кыштымского округа пожарным тоже приходится непросто. – Совсем недавно в посёлке Канифольном был установлен пожарный гидрант, но по правилам должны быть оборудованы и подъездные пути к водоёмам, а там их просто нет, – говорит Расул Шагиахметов. – Мы совместно со специалистами управления гражданской защиты определили пару таких подъездов, но в одном случае местные жители не хотят освобождать захламлённый проезд, в другом – кто-то забетонировал в землю столбы под будущий забор. И всё же есть третий вариант – сделать в Канифольном пожарный подъезд с нулевой отметки. По словам начальника управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Николая Стукова, предприятие «Русский кварц» готово выделить твёрдый грунт на отсыпку необходимой площадки ещё и для посёлка Большие Егусты. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить