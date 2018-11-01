В посёлках под Кыштымом пожарные с трудом находят воду для тушения возгораний

Автор: КР от Вчера, 15:44 Категория: Общество

С начала недели в нашем городе началась проверка подъездных путей к пожарным водоёмам. Их в Кыштымском округе более двадцати. И если в самом городе огнеборцы чаще всего для забора воды используют гидранты, то в посёлках с этими устройствами проблема.

– Например, на днях мы тушили пожар в Слюдоруднике, и прямо напротив горящего дома был расположен один из двух имеющихся в населённом пункте гидрантов, – сообщил сайту «КР» и. о. заместителя начальника пожарной части № 38 Расул Шагиахметов. – Однако он оказался неисправным. Пришлось не один раз ездить на соседнюю улицу.

А в посёлке Северный гидрант и вовсе только в планах. По словам пожарных, если там горит какое-либо здание, то куда быстрее получается съездить за 20 километров в Кыштым, чтобы наполнить цистерну, чем дожидаться, пока вода набежит из местной водонапорной башни.

С подъездными путями к водоёмам в посёлках Кыштымского округа пожарным тоже приходится непросто.

– Совсем недавно в посёлке Канифольном был установлен пожарный гидрант, но по правилам должны быть оборудованы и подъездные пути к водоёмам, а там их просто нет, – говорит Расул Шагиахметов. – Мы совместно со специалистами управления гражданской защиты определили пару таких подъездов, но в одном случае местные жители не хотят освобождать захламлённый проезд, в другом – кто-то забетонировал в землю столбы под будущий забор.

И всё же есть третий вариант – сделать в Канифольном пожарный подъезд с нулевой отметки. По словам начальника управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Николая Стукова, предприятие «Русский кварц» готово выделить твёрдый грунт на отсыпку необходимой площадки ещё и для посёлка Большие Егусты.