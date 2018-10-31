Следственный отдел по Кыштыму доказал вину мужчины, поджёгшего ребёнка Автор: КР от Вчера, 16:16 Категория: Общество 0 Как уже сообщалось на сайте «КР», в марте прошлого года в одном из частных домов Карабаша гражданин Узбекистана Бахром Дадаханов поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта он облил себя, женщину и её шестилетнего сына бензином и поджёг. Все трое были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Ребёнка спасти не удалось. Следственный отдел по городу Кыштыму, собрав всю доказательную базу по двум тяжким статьям Уголовного кодекса РФ – «Убийство» и «Покушение на убийство», передал материалы дела в Челябинский областной суд. Служители Фемиды приговорили Дадаханова к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить