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Следственный отдел по Кыштыму доказал вину мужчины, поджёгшего ребёнка

Автор: КР от Вчера, 16:16 Категория: Общество

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Как уже сообщалось на сайте «КР», в марте прошлого года в одном из частных домов Карабаша гражданин Узбекистана Бахром Дадаханов поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта он облил себя, женщину и её шестилетнего сына бензином и поджёг.

 

Все трое были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Ребёнка спасти не удалось.

 

Следственный отдел по городу Кыштыму, собрав всю доказательную базу по двум тяжким статьям Уголовного кодекса РФ – «Убийство» и «Покушение на убийство», передал материалы дела в Челябинский областной суд.

 

Служители Фемиды приговорили Дадаханова к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.


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