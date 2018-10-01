В Кыштыме состояние городской среды оценивается как неудовлетворительное

Автор: КР от Вчера, 16:30 Категория: Общество

Такую оценку наш город получил по результатам всероссийского рейтинга Индекса качества городской среды. Его организатором выступило федеральное Министерство строительства совместно с порталами дом.рф и strelka-kb.com.

Эксперты с помощью данных Федеральной службы государственной статистики, интернет-источников, систем ГЛОНАСС и GPS, космических снимков, фотографий из социальных сетей и открытых данных МВД России провели оценку городской среды более тысячи городов нашей страны.

Под их пристальное внимание попали жильё и прилегающие к нему пространства, озеленённые и водные пространства, уличная, социально-досуговая и общественно-деловая инфраструктура, а также общегородское пространство.

Кыштыму, как и другим городам Челябинской области, вынесен однозначный вердикт: «Плохое состояние городской среды». Из 300 возможных баллов наш город набрал 137. Хуже всего, по мнению специалистов, обстоят дела с общественно-деловой инфраструктурой.

Больше всего баллов среди городов Южного Урала получили Магнитогорск – 147, Чебаркуль – 146 и Сатка – 142. У Карабаша – 122 балла, у Миасса – на пять больше, Челябинска – 126.

Уровень городской среды в Москве оценивается как хороший. Столице присудили 214 баллов. Санкт-Петербург получил 181 балл, что относится к категории «удовлетворительное состояние городской среды».