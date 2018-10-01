В Кыштыме состояние городской среды оценивается как неудовлетворительное Автор: КР от Вчера, 16:30 Категория: Общество 0 Такую оценку наш город получил по результатам всероссийского рейтинга Индекса качества городской среды. Его организатором выступило федеральное Министерство строительства совместно с порталами дом.рф и strelka-kb.com. Эксперты с помощью данных Федеральной службы государственной статистики, интернет-источников, систем ГЛОНАСС и GPS, космических снимков, фотографий из социальных сетей и открытых данных МВД России провели оценку городской среды более тысячи городов нашей страны. Под их пристальное внимание попали жильё и прилегающие к нему пространства, озеленённые и водные пространства, уличная, социально-досуговая и общественно-деловая инфраструктура, а также общегородское пространство. Кыштыму, как и другим городам Челябинской области, вынесен однозначный вердикт: «Плохое состояние городской среды». Из 300 возможных баллов наш город набрал 137. Хуже всего, по мнению специалистов, обстоят дела с общественно-деловой инфраструктурой. Больше всего баллов среди городов Южного Урала получили Магнитогорск – 147, Чебаркуль – 146 и Сатка – 142. У Карабаша – 122 балла, у Миасса – на пять больше, Челябинска – 126. Уровень городской среды в Москве оценивается как хороший. Столице присудили 214 баллов. Санкт-Петербург получил 181 балл, что относится к категории «удовлетворительное состояние городской среды». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить