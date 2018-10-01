Четвероногий спасатель из Кыштыма стал лучшим поисковиком Урала Автор: КР от Вчера, 12:39 Категория: Общество 0 В течение нескольких дней в Екатеринбурге проходили сборы спасателей-кинологов со всего Уральского федерального округа. Кыштым на соревнованиях представили боец местного отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Денис Дубино и его лабрадор-ретривер Шоннель. – Моя воспитанница стала первой из 16 собак, кто нашёл всех троих условных пострадавших в лесу – на это отводилось 20 минут, – сообщил сайту «КР» Денис Дубино. – А в разрушенном здании она обнаружила только двоих из троих человек. Лабрадору Шоннель почти два с половиной года, и это её первая победа. Ей уже приходилось выезжать на поиски заблудившихся людей. За первое место Денису Дубино вручили диплом и медаль, а его подопечной – корм для собак. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить