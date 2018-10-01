Четвероногий спасатель из Кыштыма стал лучшим поисковиком Урала

Автор: КР от Вчера, 12:39 Категория: Общество

В течение нескольких дней в Екатеринбурге проходили сборы спасателей-кинологов со всего Уральского федерального округа. Кыштым на соревнованиях представили боец местного отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Денис Дубино и его лабрадор-ретривер Шоннель.

– Моя воспитанница стала первой из 16 собак, кто нашёл всех троих условных пострадавших в лесу – на это отводилось 20 минут, – сообщил сайту «КР» Денис Дубино. – А в разрушенном здании она обнаружила только двоих из троих человек.

Лабрадору Шоннель почти два с половиной года, и это её первая победа. Ей уже приходилось выезжать на поиски заблудившихся людей.

За первое место Денису Дубино вручили диплом и медаль, а его подопечной – корм для собак.