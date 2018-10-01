В Кыштыме продавцы продолжают отпускать подросткам алкогольную продукцию

Автор: КР от Сегодня, 09:53 Категория: Общество

В ночь с 26 на 27 октября кыштымские полицейские провели ежемесячную операцию «Район». Они зарегистрировали два факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

– Продавцы магазина «Маяк 1» на улице Вайнера и «Продукты» на улице Пушкина реализовали этот товар 17-летним подросткам, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Составлены административные протоколы, и теперь каждой грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В ту же ночь сотрудники отдела по вопросам миграции выявили три нарушения. Они составили протокол в отношении иностранца, который нарушил режим пребывания в нашей стране. В таких случаях предусмотрен штраф от двух до пяти тысяч рублей с возможным выдворением за пределы Российской Федерации.

– Ещё одно нарушение касается гражданина России, не имеющего паспорта. За это полагается штраф от двух до трёх тысяч рублей, – рассказала Светлана Дятлова. – Ещё один протокол составлен по статье 19.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина». За это предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 рублей.

Всего в операции «Район» был задействован 101 человек, из которых 87 – полицейские. Также были привлечены представители частных охранных предприятий, добровольных народных дружин, судебные приставы, работники Кыштымского лесничества, военного комиссариата, отдела помощи семье и детям и казаки.