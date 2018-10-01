В Кыштыме продавцы продолжают отпускать подросткам алкогольную продукцию Автор: КР от Сегодня, 09:53 Категория: Общество 0 В ночь с 26 на 27 октября кыштымские полицейские провели ежемесячную операцию «Район». Они зарегистрировали два факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. – Продавцы магазина «Маяк 1» на улице Вайнера и «Продукты» на улице Пушкина реализовали этот товар 17-летним подросткам, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Составлены административные протоколы, и теперь каждой грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. В ту же ночь сотрудники отдела по вопросам миграции выявили три нарушения. Они составили протокол в отношении иностранца, который нарушил режим пребывания в нашей стране. В таких случаях предусмотрен штраф от двух до пяти тысяч рублей с возможным выдворением за пределы Российской Федерации. – Ещё одно нарушение касается гражданина России, не имеющего паспорта. За это полагается штраф от двух до трёх тысяч рублей, – рассказала Светлана Дятлова. – Ещё один протокол составлен по статье 19.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина». За это предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 рублей. Всего в операции «Район» был задействован 101 человек, из которых 87 – полицейские. Также были привлечены представители частных охранных предприятий, добровольных народных дружин, судебные приставы, работники Кыштымского лесничества, военного комиссариата, отдела помощи семье и детям и казаки. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить