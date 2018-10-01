В Кыштыме появится коллекция местных радиоприёмников «Кварц»

Автор: КР от Сегодня, 13:10 Категория: Общество

Переносной транзистор серии «Кварц-403» выпускался на Кыштымском радиозаводе с 1972 года. Потом появились модификации "Кварц-404" и ''Кварц-405''. Они имели одинаковые электрические и монтажные схемы, но отличались оформлением. Их выпуск был приостановлен в 90-е годы, после развала СССР.

Радиоприёмники местного производства были востребованы далеко за пределами нашего города. А в Кыштыме почти в каждой семье был такой транзистор. Они работали в диапазонах ДВ и СВ, которые в наше время недоступны.

Спустя десятилетия в кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа решили собрать коллекцию радиоприёмников «Кварц» для сохранения истории. До недавнего времени колледж назывался «Кыштымский радиомеханический техникум». Там готовили специалистов "Радиоаппаратостроения" для работы на радиозаводе.

– «Кварц» можно считать символом нашего города , – сказала сайту «КР» инициатор создания коллекции, заместитель руководителя по воспитательной работе кыштымского филиала ЮУГК Валентина Щеглова. – Пока нам удалось собрать шесть радиоприёмников, но мы хотим создать полную коллекцию. Она будет размещена в нашем музее.

Свой вклад может внести любой житель Кыштыма, у кого сохранились транзисторы «Кварц», но больше им не нужны. Для музейной экспозиции примут и инструкции к ним, и чехлы.

Оставить радиоприёмники «Кварц» можно на вахте учебного заведения или передать Валентине Владимировне Щегловой, связавшись с ней ВКонтакте https://vk.com/id151643622.