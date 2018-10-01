В Кыштыме появится коллекция местных радиоприёмников «Кварц» Автор: КР от Сегодня, 13:10 Категория: Общество 0 Переносной транзистор серии «Кварц-403» выпускался на Кыштымском радиозаводе с 1972 года. Потом появились модификации "Кварц-404" и ''Кварц-405''. Они имели одинаковые электрические и монтажные схемы, но отличались оформлением. Их выпуск был приостановлен в 90-е годы, после развала СССР. Радиоприёмники местного производства были востребованы далеко за пределами нашего города. А в Кыштыме почти в каждой семье был такой транзистор. Они работали в диапазонах ДВ и СВ, которые в наше время недоступны. Спустя десятилетия в кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа решили собрать коллекцию радиоприёмников «Кварц» для сохранения истории. До недавнего времени колледж назывался «Кыштымский радиомеханический техникум». Там готовили специалистов "Радиоаппаратостроения" для работы на радиозаводе. – «Кварц» можно считать символом нашего города , – сказала сайту «КР» инициатор создания коллекции, заместитель руководителя по воспитательной работе кыштымского филиала ЮУГК Валентина Щеглова. – Пока нам удалось собрать шесть радиоприёмников, но мы хотим создать полную коллекцию. Она будет размещена в нашем музее. Свой вклад может внести любой житель Кыштыма, у кого сохранились транзисторы «Кварц», но больше им не нужны. Для музейной экспозиции примут и инструкции к ним, и чехлы. Оставить радиоприёмники «Кварц» можно на вахте учебного заведения или передать Валентине Владимировне Щегловой, связавшись с ней ВКонтакте https://vk.com/id151643622. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить