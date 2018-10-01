Комсомольцы Кыштыма получили юбилейные медали Автор: КР от Сегодня, 12:56 Категория: Общество 0 Вчера в Народном доме состоялся праздничный вечер «Связь поколений», посвящённый 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи. В зрительном зале собрались ветераны комсомольского движения и активисты общественно-политических организаций. От областного оргкомитета десяти из них были вручены юбилейные медали. – Неожиданная, но приятная награда, – сказала сайту «КР» бывший вожак не одной комсомольской организации, редактор газеты «Заводские вести» Кыштымского медеэлетролитного завода Елена Карнаухова. – «Бороться и искать, найти и не сдаваться» – такой девиз у моей юности. Я вступила в комсомол в 1974 году. Комсомолия была самой интересной страницей в моей жизни. (слева направо) Леонид Кузнецов, Елена Карнаухова, Александр Севастьянов, Виктор Еловсков получили медали к 100-летию комсомола Для виновников торжества выступили вокальные коллективы «Малиновый звон», «Доброхоты» и «Добрая примета». Организаторы вечера подготовили два небольших фильма о трудовых подвигах комсомольцев и успехах нынешней активной молодёжи. Славу комсомольцев старается повторить и студенческий стройотряд, который был возрождён в Кыштыме в 2004 году при филиале Южно-Уральского государственного университета. Тогда первым трудовым вкладом стало благоустройство привокзальной территории. Как отметил ветеран студенческих отрядов, бывший глава Кыштымского городского округа Вячеслав Щекочихин, с тех пор площадь у вокзала имеет право называться студенческой. Ветеран студенческих отрядов, бывший глава Кыштымского городского округа Вячеслав Щекочихин После концертной программы, в фойе Народного дома для тех, кто был приглашён на вечер, устроили танцы под звуки духового оркестра. А в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова 29 октября пройдёт областной торжественный вечер, куда отправятся 15 делегатов от Кыштыма. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить