Комсомольцы Кыштыма получили юбилейные медали

Автор: КР от Сегодня, 12:56 Категория: Общество

Вчера в Народном доме состоялся праздничный вечер «Связь поколений», посвящённый 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи.

В зрительном зале собрались ветераны комсомольского движения и активисты общественно-политических организаций. От областного оргкомитета десяти из них были вручены юбилейные медали.

– Неожиданная, но приятная награда, – сказала сайту «КР» бывший вожак не одной комсомольской организации, редактор газеты «Заводские вести» Кыштымского медеэлетролитного завода Елена Карнаухова. – «Бороться и искать, найти и не сдаваться» – такой девиз у моей юности. Я вступила в комсомол в 1974 году. Комсомолия была самой интересной страницей в моей жизни.

(слева направо) Леонид Кузнецов, Елена Карнаухова,

Александр Севастьянов, Виктор Еловсков

получили медали к 100-летию комсомола

Для виновников торжества выступили вокальные коллективы «Малиновый звон», «Доброхоты» и «Добрая примета».

Организаторы вечера подготовили два небольших фильма о трудовых подвигах комсомольцев и успехах нынешней активной молодёжи.

Славу комсомольцев старается повторить и студенческий стройотряд, который был возрождён в Кыштыме в 2004 году при филиале Южно-Уральского государственного университета. Тогда первым трудовым вкладом стало благоустройство привокзальной территории. Как отметил ветеран студенческих отрядов, бывший глава Кыштымского городского округа Вячеслав Щекочихин, с тех пор площадь у вокзала имеет право называться студенческой.

Ветеран студенческих отрядов,

бывший глава Кыштымского городского округа Вячеслав Щекочихин

После концертной программы, в фойе Народного дома для тех, кто был приглашён на вечер, устроили танцы под звуки духового оркестра.

А в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова 29 октября пройдёт областной торжественный вечер, куда отправятся 15 делегатов от Кыштыма.