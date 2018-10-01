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В Кыштыме будущие новосёлы девятиэтажки уже готовятся к переселению

Автор: КР от Сегодня, 12:40 Категория: Общество

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На улице Свердлова завершено строительство первой очереди девятиэтажного дома. Первой в Кыштыме «высотки», оснащённой  лифтами.

 

В декабре пройдёт сдача первых двух подъездов – это 80 квартир. Ещё один достроят в следующем году.

 

– Новосёлы уже получили квартиры и приступили к их ремонту, – сказал сайту «КР» директор ООО «ЮжУралСтройПроект» Олег Кизь. – Сейчас заканчиваются пуско-наладочные работы лифтов и газового оборудования.

 

 

Во дворе дома разместится детская площадка. Как заявляют представители строительной компании, она будет самой большой и лучшей в городе.

 

Сейчас идёт благоустройство дворовой территории. Рабочие укладывают бордюры, а вот внутридворовой проезд заасфальтируют только весной будущего года.  

 

 

Будет ли закрыт въезд во двор посторонним, решат уже сами жильцы, когда будет сдан весь дом в эксплуатацию.


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