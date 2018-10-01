В Кыштыме будущие новосёлы девятиэтажки уже готовятся к переселению Автор: КР от Сегодня, 12:40 Категория: Общество +1 На улице Свердлова завершено строительство первой очереди девятиэтажного дома. Первой в Кыштыме «высотки», оснащённой лифтами. В декабре пройдёт сдача первых двух подъездов – это 80 квартир. Ещё один достроят в следующем году. – Новосёлы уже получили квартиры и приступили к их ремонту, – сказал сайту «КР» директор ООО «ЮжУралСтройПроект» Олег Кизь. – Сейчас заканчиваются пуско-наладочные работы лифтов и газового оборудования. Во дворе дома разместится детская площадка. Как заявляют представители строительной компании, она будет самой большой и лучшей в городе. Сейчас идёт благоустройство дворовой территории. Рабочие укладывают бордюры, а вот внутридворовой проезд заасфальтируют только весной будущего года. Будет ли закрыт въезд во двор посторонним, решат уже сами жильцы, когда будет сдан весь дом в эксплуатацию. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить