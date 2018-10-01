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Кыштым признан лучшим городом по организации летнего отдыха детей на Южном Урале

Автор: КР от Сегодня, 15:20 Категория: Общество

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Среди городских округов Челябинской области Кыштым занял первое место. Итоги областного конкурса по итогам организации отдыха, оздоровлению и занятости детей в 2018 году озвучили вчера на заседании межведомственной комиссии.

 

Эту комиссию возглавляет первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин. Отчёт по Кыштымскому городскому округу представляла лично глава Людмила Шеболаева.

 

В этом году охват всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей во время каникул в нашем городе составил 78,3 процента от общего их количества. В абсолютных цифрах это 4500 детей. Из местного бюджета на организацию оздоровительной кампании было направлено два миллиона рублей.


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