Кыштым признан лучшим городом по организации летнего отдыха детей на Южном Урале Автор: КР от Сегодня, 15:20 Категория: Общество 0 Среди городских округов Челябинской области Кыштым занял первое место. Итоги областного конкурса по итогам организации отдыха, оздоровлению и занятости детей в 2018 году озвучили вчера на заседании межведомственной комиссии. Эту комиссию возглавляет первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин. Отчёт по Кыштымскому городскому округу представляла лично глава Людмила Шеболаева. В этом году охват всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей во время каникул в нашем городе составил 78,3 процента от общего их количества. В абсолютных цифрах это 4500 детей. Из местного бюджета на организацию оздоровительной кампании было направлено два миллиона рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить