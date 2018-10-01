В Кыштыме производители хлеба заняли выжидательную позицию по увеличению цены на свою продукцию Автор: КР от Сегодня, 12:04 Категория: Общество 0 Последние несколько дней СМИ Челябинской области и России обсуждают тему роста цен на хлеб. Так, в Красноярске производители обещают повысить свой прайс на 8-12 процентов, в средней полосе России она вырастет на 5-10 процентов. В «Руспродсоюзе» подтверждают, что эта тема актуальна с августа. – Мы были вынуждены поднять цену на хлеб нашей марки в Кыштыме на один рубль ещё месяц назад, – сказала сайту «КР» индивидуальный предприниматель Юлия Сажина. – Пока больше делать этого не планируем. От роста цен пострадают все. Покупатель будет выбирать хлеб подешевле, а значит, упадёт и наша выручка. А от неё зависит заработная плата на предприятии. Среди причин кыштымские предприниматели называют рост цен на зерно, муку, пищевые ингредиенты, бензин, увеличение налогов. – Цены на сырьё меняются часто, – сказала сайту «КР» индивидуальный предприниматель Светлана Малёва. – Преимущественно оно дорожает. Повышение цен на нашу продукцию? Пока этот вопрос на стадии рассмотрения. Сходятся оба предпринимателя в одном – частный бизнес в малых городах страдает от большого числа сетевых магазинов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить