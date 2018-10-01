В Кыштыме производители хлеба заняли выжидательную позицию по увеличению цены на свою продукцию

Автор: КР от Сегодня, 12:04 Категория: Общество

Последние несколько дней СМИ Челябинской области и России обсуждают тему роста цен на хлеб. Так, в Красноярске производители обещают повысить свой прайс на 8-12 процентов, в средней полосе России она вырастет на 5-10 процентов. В «Руспродсоюзе» подтверждают, что эта тема актуальна с августа.

– Мы были вынуждены поднять цену на хлеб нашей марки в Кыштыме на один рубль ещё месяц назад, – сказала сайту «КР» индивидуальный предприниматель Юлия Сажина. – Пока больше делать этого не планируем. От роста цен пострадают все. Покупатель будет выбирать хлеб подешевле, а значит, упадёт и наша выручка. А от неё зависит заработная плата на предприятии.

Среди причин кыштымские предприниматели называют рост цен на зерно, муку, пищевые ингредиенты, бензин, увеличение налогов.

– Цены на сырьё меняются часто, – сказала сайту «КР» индивидуальный предприниматель Светлана Малёва. – Преимущественно оно дорожает. Повышение цен на нашу продукцию? Пока этот вопрос на стадии рассмотрения.

Сходятся оба предпринимателя в одном – частный бизнес в малых городах страдает от большого числа сетевых магазинов.