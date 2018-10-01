В Кыштыме вновь объявят сбор активистов для молодёжной палаты Автор: КР от Сегодня, 11:58 Категория: Общество 0 В феврале прошлого года в Кыштымском городском округе при Собрании депутатов начала свою работу молодёжная палата. Тогда в неё вошёл 21 человек. За год и неполные восемь месяцев у неё уже дважды сменился лидер. А недавно она чуть было и вовсе не прекратила своё существование. – К настоящему моменту нас осталось всего пятеро, – сказала сайту «КР» нынешний председатель молодёжной палаты Кыштымского городского округа Алёна Аминева. – При этом ещё пятеро к нам присоединились уже по ходу нашей работы. Такое сокращение вызвано тем, что многие уехали учиться в другие города. Совместно с Собранием депутатов принято решение повторить набор кыштымских активистов из числа молодёжи. Точная дата приёма от них заявлений будет объявлена позже. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить