В Кыштыме вновь объявят сбор активистов для молодёжной палаты

Автор: КР от Сегодня, 11:58 Категория: Общество

В феврале прошлого года в Кыштымском городском округе при Собрании депутатов начала свою работу молодёжная палата. Тогда в неё вошёл 21 человек. За год и неполные восемь месяцев у неё уже дважды сменился лидер. А недавно она чуть было и вовсе не прекратила своё существование.

– К настоящему моменту нас осталось всего пятеро, – сказала сайту «КР» нынешний председатель молодёжной палаты Кыштымского городского округа Алёна Аминева. – При этом ещё пятеро к нам присоединились уже по ходу нашей работы. Такое сокращение вызвано тем, что многие уехали учиться в другие города.

Совместно с Собранием депутатов принято решение повторить набор кыштымских активистов из числа молодёжи. Точная дата приёма от них заявлений будет объявлена позже.