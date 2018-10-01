Житель Кыштыма ищет хозяев русского спаниеля, которого он приютил

Автор: КР от Сегодня, 11:53 Категория: Общество

Сегодня одним из пациентов городской ветеринарной станции стала собака по кличке Мишель. Такую кличку русскому спаниелю дал работник «Стекландии» Олег Мальцев.

– Примерно месяц назад я вышел с работы и заметил, что под моим автомобилем лежит собака – она была не худая, но со свалявшейся шерстью, – сказал Олег сайту «КР». – Я взял её к себе, хотя у меня уже живёт немецкая овчарка.

О своей находке мужчина сообщил в социальных сетях в надежде разыскать хозяина Мишели – результат нулевой. По словам Олега Мальцева, спасённый им спаниель обладает спокойным нравом, а ещё – очень любит лес. Пёс уже побывал на охоте и даже поймал ежа.

– Собака, действительно, очень спокойная и воспитанная – когда состригали с неё колтуны, она терпеливо стояла, – сказала сайту «КР» ветврач Марина Казакова. – Мы поставили ей прививки от бешенства и инфекционных заболеваний. По виду ей от трёх до пяти лет.

Олег Мальцев отметил, что готов отдать Мишель только её прежним хозяевам. Если же они не объявятся, русский спаниель останется у него – дети, его уже полюбили.

Связаться с Олегом Мальцевым можно по телефону 8-902-610-35-02.