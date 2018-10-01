Житель Кыштыма ищет хозяев русского спаниеля, которого он приютил Автор: КР от Сегодня, 11:53 Категория: Общество 0 Сегодня одним из пациентов городской ветеринарной станции стала собака по кличке Мишель. Такую кличку русскому спаниелю дал работник «Стекландии» Олег Мальцев. – Примерно месяц назад я вышел с работы и заметил, что под моим автомобилем лежит собака – она была не худая, но со свалявшейся шерстью, – сказал Олег сайту «КР». – Я взял её к себе, хотя у меня уже живёт немецкая овчарка. О своей находке мужчина сообщил в социальных сетях в надежде разыскать хозяина Мишели – результат нулевой. По словам Олега Мальцева, спасённый им спаниель обладает спокойным нравом, а ещё – очень любит лес. Пёс уже побывал на охоте и даже поймал ежа. – Собака, действительно, очень спокойная и воспитанная – когда состригали с неё колтуны, она терпеливо стояла, – сказала сайту «КР» ветврач Марина Казакова. – Мы поставили ей прививки от бешенства и инфекционных заболеваний. По виду ей от трёх до пяти лет. Олег Мальцев отметил, что готов отдать Мишель только её прежним хозяевам. Если же они не объявятся, русский спаниель останется у него – дети, его уже полюбили. Связаться с Олегом Мальцевым можно по телефону 8-902-610-35-02. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить