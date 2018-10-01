В Кыштыме напишут географический диктант Автор: КР от Сегодня, 11:50 Категория: Общество 0 Учеников школ, студентов, педагогов, краеведов и других знатоков географии ждут 11 ноября в средней школе №13. Начало диктанта в 12 часов. – В Кыштыме он проходит уже в третий раз, – сказала сайту «КР» директор Центра развития туризма Алина Шмарина. – Ежегодно в его написании принимают участие порядка 70 жителей нашего города. Именно на эту цифру рассчитывают и сейчас. Предварительные заявки принимаются на электронную почту Центра развития туризма Кыштымского городского округа: kgotour@mail.ru. Регистрация пройдёт в день написания географического диктанта. Кроме того, есть возможность его написания онлайн на сайте Русского географического общества. Результаты объявят к концу декабря. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить