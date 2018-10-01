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В Кыштыме напишут географический диктант

Автор: КР от Сегодня, 11:50 Категория: Общество

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Учеников школ, студентов, педагогов, краеведов и других знатоков географии ждут 11 ноября в средней школе №13. Начало диктанта в 12 часов.

 

– В Кыштыме он проходит уже в третий раз, – сказала сайту «КР» директор Центра развития туризма Алина Шмарина. – Ежегодно в его написании принимают участие порядка 70 жителей нашего города.

 

Именно на эту цифру рассчитывают и сейчас. Предварительные заявки принимаются на электронную почту Центра развития туризма Кыштымского городского округа: kgotour@mail.ru. Регистрация пройдёт в день написания географического диктанта.

 

Кроме того, есть возможность его написания онлайн на сайте Русского географического общества.

 

Результаты объявят к концу декабря.  


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