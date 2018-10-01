В Кыштыме на питание заключённых в изоляторе временного содержания полиция запрашивает один миллион рублей Автор: КР от Сегодня, 11:25 Категория: Общество 0 Именно на такую сумму межмуниципальным отделом МВД России «Кыштымский» проводится аукцион по определению поставщика питания для заключённых в изоляторе временного содержания. Заявка появилась на электронной площадке вчера, хотя до этого она фигурировала на сайте госзакупок и раньше. Видимо подрядчик так и не объявился. В кыштымской полиции от каких-либо комментариев отказались. Однако сайту «КР» удалось выяснить, что в один миллион рублей входит трёхразовое горячее питание содержащихся в изоляторе лиц, а также тех, кто задержан за административные правонарушения и находится в специальной комнате более трёх часов. Контракт с поставщиком будет заключён на 217 дней. При этом в закупке указано, что ежедневно в изоляторе временного содержания находится ориентировочно 20 человек. Для сравнения, в прошлом году один миллион рублей на эти же цели потратила полиция Брединского района. Там контракт был заключён на 293 дня при населении в 25 тысяч человек. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить