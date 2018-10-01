В Кыштыме на питание заключённых в изоляторе временного содержания полиция запрашивает один миллион рублей

Автор: КР от Сегодня, 11:25 Категория: Общество

Именно на такую сумму межмуниципальным отделом МВД России «Кыштымский» проводится аукцион по определению поставщика питания для заключённых в изоляторе временного содержания. Заявка появилась на электронной площадке вчера, хотя до этого она фигурировала на сайте госзакупок и раньше. Видимо подрядчик так и не объявился.

В кыштымской полиции от каких-либо комментариев отказались. Однако сайту «КР» удалось выяснить, что в один миллион рублей входит трёхразовое горячее питание содержащихся в изоляторе лиц, а также тех, кто задержан за административные правонарушения и находится в специальной комнате более трёх часов.

Контракт с поставщиком будет заключён на 217 дней. При этом в закупке указано, что ежедневно в изоляторе временного содержания находится ориентировочно 20 человек.

Для сравнения, в прошлом году один миллион рублей на эти же цели потратила полиция Брединского района. Там контракт был заключён на 293 дня при населении в 25 тысяч человек.