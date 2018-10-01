Более 20% зарегистрировавшихся от УрФО участников конкурса «Лидеры России» – женщины Автор: КР от Сегодня, 14:38 Категория: Общество 0 По данным на 22 октября, среди зарегистрировавшихся для участия в конкурсе «Лидеры России» 2018-2019 от Уральского федерального округа, женщин – 22,3%, сообщают организаторы. На конкурсе «Лидеры России» 2017-2018 гг. доля женщин, прошедших дистанционный этап, составила 15%. «В число наставников конкурса «Лидеры России» вошли такие известные управленцы, как заместители председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Ольга Голодец, министры Ольга Васильева и Вероника Скворцова, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, председатель ЦИК Элла Памфилова, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и другие известные женщины-руководители. История их карьерного продвижения подтверждает широкие возможности для женщин по достижению высоких результатов. Приглашаем представительниц прекрасного пола ещё более активно подавать заявки на конкурс», – отметил руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была организована по инициативе президента России Владимира Путина. Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурс призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон «Лидеров России» стартовал год назад и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора. Участвовать во втором сезоне конкурса «Лидеры России» могут лица без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет действуют облегчённые условия: достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности. Финалисты получают по 1 миллиону рублей на выбранную программу обучения. Победители конкурса получают в персональные наставники лучших управленцев страны. Также из числа победителей отбираются участники специальной «программы развития кадрового управленческого резерва» РАНХиГС. Подать заявку можно по ссылке лк.лидерыроссии.рф/registration Для справки: Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана указом президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноимённую платформу, реализующую 12 проектов: Конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», Международный конкурс «Мой первый бизнес», Всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодёжных инициатив», Портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», Акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить