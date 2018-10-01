В Кыштыме суд смягчил наказание иностранцу, задержанному в состоянии наркотического опьянения Автор: КР от Сегодня, 14:07 Категория: Общество 0 Студент одного из колледжей нашего города отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, хотя у полицейских были основания подозревать его в употреблении наркотиков. В отношении него был составлен административный протокол. По документам молодой человек – гражданин Узбекистана. Он не первый год вполне легально живёт в Кыштыме, где окончил одну из местных школ. Но санкция статьи 6.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ предполагает, что за потребление наркотических средств без назначения врача иностранцу грозит штраф или арест с обязательным выдворением за пределы страны. В Кыштымском городском суде обвиняемый признал свою вину и пояснил, что согласился на предложение друга и выкурил запрещённое вещество. В нашем городе проживает с родителями, и, по его словам, в Узбекистане у него родственников нет, поэтому в случае выдворения ему некуда будет податься. Судья посчитал, что такое наказание в конкретном случае будет слишком суровым, и ограничился арестом на пять суток. Постановление вступило в законную силу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить