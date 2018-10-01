В Кыштыме суд смягчил наказание иностранцу, задержанному в состоянии наркотического опьянения

Автор: КР от Сегодня, 14:07 Категория: Общество

Студент одного из колледжей нашего города отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, хотя у полицейских были основания подозревать его в употреблении наркотиков. В отношении него был составлен административный протокол.

По документам молодой человек – гражданин Узбекистана. Он не первый год вполне легально живёт в Кыштыме, где окончил одну из местных школ. Но санкция статьи 6.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ предполагает, что за потребление наркотических средств без назначения врача иностранцу грозит штраф или арест с обязательным выдворением за пределы страны.

В Кыштымском городском суде обвиняемый признал свою вину и пояснил, что согласился на предложение друга и выкурил запрещённое вещество. В нашем городе проживает с родителями, и, по его словам, в Узбекистане у него родственников нет, поэтому в случае выдворения ему некуда будет податься.

Судья посчитал, что такое наказание в конкретном случае будет слишком суровым, и ограничился арестом на пять суток. Постановление вступило в законную силу.