В Кыштыме уже во второй раз в этом месяце загорелся ритуальный салон

Автор: КР от Сегодня, 11:00 Категория: Общество

Сегодня в пятом часу утра вспыхнул ритуальный салон на улице Советской, принадлежащий индивидуальному предпринимателю Евгению Макаревичу. Левая часть входной группы восстановлению не подлежит.

Поджог это или нет – устанавливается надзорными органами. На месте с раннего утра работает полиция, опрашиваются работники салона.

– Да это уже вторая попытка поджечь здание, – сказал сайту «КР» Евгений Александрович. – Первая была предпринята 9 октября. И вот опять сегодня. Если у кого-либо есть информация по этому случаю, может, кто-то проезжал на машине в это время, просим обратиться к нам по телефону +7-902-891-91-23. Будет назначено вознаграждение.

В редакции «КР» есть видеозаписи с камер наблюдения в этом районе. На них чётко видно, что огонь вспыхнул на углу здания ритуального салона, откуда тут же выбегает человек. На нём светлая толстовка, штаны тёмного цвета.

До этого он попал в поле зрения другой камеры: этот мужчина, выходя из-за угла, несёт в руках предмет, похожий на пластиковую бутылку. Возможно, в ней и была воспламеняющаяся жидкость.

По словам Евгения Макаревича, его ритуальному салону сегодня причинён ущерб в 30 000 рублей.