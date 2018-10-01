В Кыштыме уже во второй раз в этом месяце загорелся ритуальный салон Автор: КР от Сегодня, 11:00 Категория: Общество 0 Сегодня в пятом часу утра вспыхнул ритуальный салон на улице Советской, принадлежащий индивидуальному предпринимателю Евгению Макаревичу. Левая часть входной группы восстановлению не подлежит. Поджог это или нет – устанавливается надзорными органами. На месте с раннего утра работает полиция, опрашиваются работники салона. – Да это уже вторая попытка поджечь здание, – сказал сайту «КР» Евгений Александрович. – Первая была предпринята 9 октября. И вот опять сегодня. Если у кого-либо есть информация по этому случаю, может, кто-то проезжал на машине в это время, просим обратиться к нам по телефону +7-902-891-91-23. Будет назначено вознаграждение. В редакции «КР» есть видеозаписи с камер наблюдения в этом районе. На них чётко видно, что огонь вспыхнул на углу здания ритуального салона, откуда тут же выбегает человек. На нём светлая толстовка, штаны тёмного цвета. До этого он попал в поле зрения другой камеры: этот мужчина, выходя из-за угла, несёт в руках предмет, похожий на пластиковую бутылку. Возможно, в ней и была воспламеняющаяся жидкость. По словам Евгения Макаревича, его ритуальному салону сегодня причинён ущерб в 30 000 рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить