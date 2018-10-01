В Кыштыме приём граждан проведёт начальник отдела региональной прокуратуры Автор: КР от Сегодня, 09:28 Категория: Общество 0 В среду, 24 октября, в нашем городе личный приём проведёт начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры Челябинской области Денис Анатольевич Семёнов. Требуется предварительная запись по телефону 8 (351-51) 4-45-20. – Гражданам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также письменное обращение по существу поставленных вопросов, – сообщил сайту «КР» прокурор города Кыштыма Сергей Волков. – Если заявитель ранее уже обращался куда-либо с данными вопросами, нужно приобщить копии полученных ответов. Приём состоится с 14 до 16 часов в здании прокуратуры города Кыштыма на улице Калинина, 193. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить