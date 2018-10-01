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В Кыштыме приём граждан проведёт начальник отдела региональной прокуратуры

Автор: КР от Сегодня, 09:28 Категория: Общество

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В среду, 24 октября, в нашем городе личный приём проведёт начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры Челябинской области Денис Анатольевич Семёнов. Требуется предварительная запись по телефону 8 (351-51) 4-45-20.

 

– Гражданам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также письменное обращение по существу поставленных вопросов, – сообщил сайту «КР» прокурор города Кыштыма Сергей Волков. – Если заявитель ранее уже обращался куда-либо с данными вопросами, нужно приобщить копии полученных ответов.

 

Приём состоится с 14 до 16 часов в здании прокуратуры города Кыштыма на улице Калинина, 193.


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