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В Кыштыме представят находки с боевых мест времён Великой Отечественной войны

Автор: КР от Вчера, 17:04 Категория: Общество

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Посмотреть на экипировку солдат и офицеров и макеты стрелкового оружия можно будет 26 октября на торжественном митинге у памятника танкистам-добровольцам по адресу: улица Ленина, 22. Начало в 15 часов.

 

 

 

 

Патриотическое мероприятие будет посвящено 75-й годовщине присвоения Уральскому добровольческому танковому корпусу звания «Гвардейский». 

 

– Выставку помогут организовать сотрудники кыштымского историко-революционного музея и участники военно-исторического клуба «Дивизион» из Челябинска, – сообщил сайту «КР» инициатор памятного митинга, кыштымский краевед Алексей Мелентьев. – Там же будет работать фотозона.

 

Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован в 1943 году и оснащён оружием и техникой, изготовленными в Свердловской, Челябинской и Молотовской областей (ныне это Пермский край). За два года бойцы прошли от Орла до Праги и Берлина.

 

В составе корпуса воевал 51 житель Кыштыма. Их потомки тоже примут участие в торжественном митинге.

 


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