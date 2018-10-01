В Кыштыме представят находки с боевых мест времён Великой Отечественной войны Автор: КР от Вчера, 17:04 Категория: Общество 0 Посмотреть на экипировку солдат и офицеров и макеты стрелкового оружия можно будет 26 октября на торжественном митинге у памятника танкистам-добровольцам по адресу: улица Ленина, 22. Начало в 15 часов. Патриотическое мероприятие будет посвящено 75-й годовщине присвоения Уральскому добровольческому танковому корпусу звания «Гвардейский». – Выставку помогут организовать сотрудники кыштымского историко-революционного музея и участники военно-исторического клуба «Дивизион» из Челябинска, – сообщил сайту «КР» инициатор памятного митинга, кыштымский краевед Алексей Мелентьев. – Там же будет работать фотозона. Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован в 1943 году и оснащён оружием и техникой, изготовленными в Свердловской, Челябинской и Молотовской областей (ныне это Пермский край). За два года бойцы прошли от Орла до Праги и Берлина. В составе корпуса воевал 51 житель Кыштыма. Их потомки тоже примут участие в торжественном митинге. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить