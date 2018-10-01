Жители Кыштыма получают ежемесячные выплаты за первенцев

Автор: КР от Вчера, 16:46 Категория: Общество

С начала года 54 семьи подали документы в управление социальной защиты населения для получения нового пособия. Оно введено в соответствии с указом президента Владимира Путина о мерах по реализации демографической политики в России и по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

– Размер ежемесячной выплаты составляет 10 221 рубль, – сказали сайту «КР» в управлении социальной защиты населения. – Претендовать на них могут те, кто родил или усыновил первого ребёнка с 1 января 2018 года.

Важное условие получения таких выплат – доход семьи не должен превышать 15 912 рублей на человека. Рассчитывать на ежемесячную выплату молодые родители могут до исполнения их ребёнку полутора лет.

Если родители обратятся в управление соцзащиты в течение полугода после рождения первенца, то пособие будет начислено с момента появления ребёнка на свет. В противном случае – со дня обращения. Если младенец родился, предположим, 23 января, то выплата будет рассчитываться не за весь месяц, а за восемь дней.

Подробности – по телефону 8 (351-51) 4-04-45. Документы предоставляются в кабинет 11 на улице Фрунзе, 3в по понедельникам и четвергам с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.