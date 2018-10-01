Жители Кыштыма получают ежемесячные выплаты за первенцев Автор: КР от Вчера, 16:46 Категория: Общество 0 С начала года 54 семьи подали документы в управление социальной защиты населения для получения нового пособия. Оно введено в соответствии с указом президента Владимира Путина о мерах по реализации демографической политики в России и по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. – Размер ежемесячной выплаты составляет 10 221 рубль, – сказали сайту «КР» в управлении социальной защиты населения. – Претендовать на них могут те, кто родил или усыновил первого ребёнка с 1 января 2018 года. Важное условие получения таких выплат – доход семьи не должен превышать 15 912 рублей на человека. Рассчитывать на ежемесячную выплату молодые родители могут до исполнения их ребёнку полутора лет. Если родители обратятся в управление соцзащиты в течение полугода после рождения первенца, то пособие будет начислено с момента появления ребёнка на свет. В противном случае – со дня обращения. Если младенец родился, предположим, 23 января, то выплата будет рассчитываться не за весь месяц, а за восемь дней. Подробности – по телефону 8 (351-51) 4-04-45. Документы предоставляются в кабинет 11 на улице Фрунзе, 3в по понедельникам и четвергам с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить