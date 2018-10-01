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В Кыштыме пройдёт капитальный ремонт крыши первой поликлиники

Автор: КР от Вчера, 15:10 Категория: Общество

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На эти цели из областного бюджета центральной городской больнице Кыштымского городского округа выделено семь миллионов 594 тысячи 878 рублей. За долгие годы плоская крыша здания поликлиники изрядно обветшала.  

 

В ходе обследования крыши специальной комиссией были установлены протечки бесчердачной кровли из-за постоянных застоев воды после дождей и таяния снегов. Предусмотренные в таких случаях уклоны отсутствуют. Зафиксировано большое количество участков вздутий и трещин рубероидного покрытия.   

 

– Здание было построено ещё в 1988 году, – сказал сайту «КР» заместитель главного врача по медицинской части Игорь Усков. – На крыше проводился лишь текущий ремонт её отдельных участков. Сейчас же, согласно проекту, она будет совершенно другой.

 

У здания появится чердачное помещение. На крыше обустроят наружный водосток, ограждения кровли и снегозадержания. Люки выхода на крышу заменят на противопожарные.

 


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