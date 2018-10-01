В Кыштыме пройдёт капитальный ремонт крыши первой поликлиники Автор: КР от Вчера, 15:10 Категория: Общество 0 На эти цели из областного бюджета центральной городской больнице Кыштымского городского округа выделено семь миллионов 594 тысячи 878 рублей. За долгие годы плоская крыша здания поликлиники изрядно обветшала. В ходе обследования крыши специальной комиссией были установлены протечки бесчердачной кровли из-за постоянных застоев воды после дождей и таяния снегов. Предусмотренные в таких случаях уклоны отсутствуют. Зафиксировано большое количество участков вздутий и трещин рубероидного покрытия. – Здание было построено ещё в 1988 году, – сказал сайту «КР» заместитель главного врача по медицинской части Игорь Усков. – На крыше проводился лишь текущий ремонт её отдельных участков. Сейчас же, согласно проекту, она будет совершенно другой. У здания появится чердачное помещение. На крыше обустроят наружный водосток, ограждения кровли и снегозадержания. Люки выхода на крышу заменят на противопожарные. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить