В Кыштыме садоводов-должников теперь будет проще привлечь к ответственности Автор: КР от Вчера, 15:00 Категория: Общество 0 Несколько принципиальных нововведений вступят в силу с 1 января 2019 в соответствии с федеральным законом №217, который регулирует отношения внутри садоводческих некоммерческих товариществах. В частности, теперь платить членские взносы там должны все, без исключения, владельцы земельных участков. – Принципиально ничего нового для садоводов, которые решили выйти из садоводческого товарищества, не поменяется, – сказала сайту «КР» председатель кыштымской ассоциации садоводческих товариществ Галина Климович. – Они будут платить также, как и все, потому что пользуются общими электрическими сетями и водопроводами. Конечно, кто-то может протянуть свою электролинию и проложить трубы для водоснабжения, но на это потребуется много сил и денег. Упрощена и процедура взыскания долгов с неплательщиков. Теперь достаточно представить в суд выписку с общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества. Будет издан судебный приказ о взыскании средств с неплательщика. С ним уже можно обратиться к судебным приставам, которые и взыщут задолженность. Упразднятся вступительные взносы, останутся только членские и целевые сборы на нужды СНТ. И все платежи должны быть в безналичной форме. – Этими изменениями возмутились буквально все, и не только в Кыштыме, – сказала сайту «КР» Галина Климович. – Для того, чтобы снять денежные средства на нужды садоводческого товарищества, нудно отдать банку пять процентов комиссионных. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить