В Кыштыме садоводов-должников теперь будет проще привлечь к ответственности

Автор: КР от Вчера, 15:00 Категория: Общество

Несколько принципиальных нововведений вступят в силу с 1 января 2019 в соответствии с федеральным законом №217, который регулирует отношения внутри садоводческих некоммерческих товариществах. В частности, теперь платить членские взносы там должны все, без исключения, владельцы земельных участков.

– Принципиально ничего нового для садоводов, которые решили выйти из садоводческого товарищества, не поменяется, – сказала сайту «КР» председатель кыштымской ассоциации садоводческих товариществ Галина Климович. – Они будут платить также, как и все, потому что пользуются общими электрическими сетями и водопроводами. Конечно, кто-то может протянуть свою электролинию и проложить трубы для водоснабжения, но на это потребуется много сил и денег.

Упрощена и процедура взыскания долгов с неплательщиков. Теперь достаточно представить в суд выписку с общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества. Будет издан судебный приказ о взыскании средств с неплательщика. С ним уже можно обратиться к судебным приставам, которые и взыщут задолженность.

Упразднятся вступительные взносы, останутся только членские и целевые сборы на нужды СНТ. И все платежи должны быть в безналичной форме.

– Этими изменениями возмутились буквально все, и не только в Кыштыме, – сказала сайту «КР» Галина Климович. – Для того, чтобы снять денежные средства на нужды садоводческого товарищества, нудно отдать банку пять процентов комиссионных.