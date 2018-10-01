В Кыштыме дачники перед строительством дома или его реконструкции должны получить разрешение в администрации Автор: КР от Сегодня, 11:16 Категория: Общество 0 Дом на садовом участке теперь можно построить только с разрешения исполнительных органов власти. Такая норма в Градостроительном кодексе появится с 1 января 2019 года. С начала следующего года останутся только два типа земель – садовые и огороднические. На первых построить дом и оформить прописку можно, на вторых – нельзя. Как сказали сайту «КР» в отделе архитектуры и градостроительства администрации Кыштымского городского округа, переходный период составит два месяца. До 1 марта 2019 года строить дом на садовом участке можно без уведомления. Но если строительство, а также реконструкция старой постройки запланирована позже этой даты, в отдел архитектуры и градостроительства необходимо подать соответствующее уведомление. В нём необходимо указать такие параметры как отступ от границы участка, высоту постройки, этажность и другие характеристики. Второе уведомление требуется принести по окончанию строительства или реконструкции вместе с техническим планом здания. Если отдел архитектуры и градостроительства найдёт нарушения, то зарегистрировать дом не удастся. Закон также чётко ограничивает, какой именно дом можно построить на садовом участке. В нём должно быть не больше трёх этажей, его высота не должна превышать 20 метров и он не должен быть разделён на отдельные объекты недвижимости – квартиры. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить