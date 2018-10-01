В Кыштыме дачники перед строительством дома или его реконструкции должны получить разрешение в администрации

Автор: КР от Сегодня, 11:16 Категория: Общество

Дом на садовом участке теперь можно построить только с разрешения исполнительных органов власти. Такая норма в Градостроительном кодексе появится с 1 января 2019 года.

С начала следующего года останутся только два типа земель – садовые и огороднические. На первых построить дом и оформить прописку можно, на вторых – нельзя.

Как сказали сайту «КР» в отделе архитектуры и градостроительства администрации Кыштымского городского округа, переходный период составит два месяца. До 1 марта 2019 года строить дом на садовом участке можно без уведомления.

Но если строительство, а также реконструкция старой постройки запланирована позже этой даты, в отдел архитектуры и градостроительства необходимо подать соответствующее уведомление. В нём необходимо указать такие параметры как отступ от границы участка, высоту постройки, этажность и другие характеристики.

Второе уведомление требуется принести по окончанию строительства или реконструкции вместе с техническим планом здания. Если отдел архитектуры и градостроительства найдёт нарушения, то зарегистрировать дом не удастся.

Закон также чётко ограничивает, какой именно дом можно построить на садовом участке. В нём должно быть не больше трёх этажей, его высота не должна превышать 20 метров и он не должен быть разделён на отдельные объекты недвижимости – квартиры.