В Кыштыме система отопления в развлекательном комплексе «Октябрь» служит всего-навсего декорацией Автор: КР от Сегодня, 10:10 Категория: Общество 0 Автор фото Роман Мейске В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Я очевидец! г. Кыштым» посетитель кинотеатра, расположенного в развлекательном комплексе «Октябрь», выложил фотографию системы отопления на лестнице между первым и вторым этажом. На ней батареи, расположенные под окнами, между собой просто закольцованы трубами. Отсутствует стояк и вообще какая-либо система труб. – Работы в системе подключения теплоснабжения не завершены, – сказала сайту «КР» администратор развлекательного комплекса «Октябрь» Анастасия Морозова. – Естественно, мы ещё будем вести трубы к этим батареям. Примечательно, что 25 декабря развлекательный комлекс «Октябрь» отметит два года со дня открытия. И всё это время батареи в лестничном пролёте служат лишь декорацией. Пользователи социальной сети в комментариях под фотографией уже шутят, что тепло в кинотеатре передаётся через Wi-Fi. А кто-то и вовсе восхищается «Беспроводными технологиями в сфере кыштымских поставщиков энергии». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить