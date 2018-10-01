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В Кыштыме система отопления в развлекательном комплексе «Октябрь» служит всего-навсего декорацией

Автор: КР от Сегодня, 10:10 Категория: Общество

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Автор фото Роман Мейске

 

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Я очевидец! г. Кыштым» посетитель кинотеатра, расположенного в развлекательном комплексе «Октябрь», выложил фотографию системы отопления на лестнице между первым и вторым этажом.

 

На ней батареи, расположенные под окнами, между собой просто закольцованы трубами. Отсутствует стояк и вообще какая-либо система труб.

 

– Работы в системе подключения теплоснабжения не завершены, – сказала сайту «КР» администратор развлекательного комплекса «Октябрь» Анастасия Морозова. – Естественно, мы ещё будем вести трубы к этим батареям.

 

Примечательно, что 25 декабря развлекательный комлекс «Октябрь» отметит два года со дня открытия. И всё это время батареи в лестничном пролёте служат лишь декорацией.

 

Пользователи социальной сети в комментариях под фотографией уже шутят, что тепло в кинотеатре передаётся через Wi-Fi. А кто-то и вовсе восхищается «Беспроводными технологиями в сфере кыштымских поставщиков энергии».


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