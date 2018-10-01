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Для жителя Кыштыма незаконная выручка в 150 рублей обернулась исправительными работами

Автор: КР от Сегодня, 15:13 Категория: Общество

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Кыштымский городской суд вынес приговор по делу Евгения Чернова, обвиняемого в неоднократной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции на дому. Из материалов дела следует, что 11 июня этого года он незаконно продал спирт в «полторашке» физическому лицу. Этот факт зафиксирован в ходе оперативно-розыскного мероприятия полиции «Проверочная закупка».

 

В феврале этого же года Евгений Чернов уже привлекался судом к административной ответственности за продажу алкоголя на дому. Тогда ему был выписан штраф в 30 000 рублей.

 

Как сообщает пресс-служба Кыштымского городского суда, за повторное противоправное действие приговор вынесен по статье 174.4 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде четырёх месяцев исправительных работ. Что это будут за работы определят органы местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительней инспекцией. Из заработной платы в доход государства будет удерживаться 15 процентов.

 

К этому приговору присоединили и неотбытую часть дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год восемь месяцев и один день, его Евгений Чернов получил по решению мирового судьи 3 мая нынешнего года.


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