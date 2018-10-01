Для жителя Кыштыма незаконная выручка в 150 рублей обернулась исправительными работами Автор: КР от Сегодня, 15:13 Категория: Общество 0 Кыштымский городской суд вынес приговор по делу Евгения Чернова, обвиняемого в неоднократной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции на дому. Из материалов дела следует, что 11 июня этого года он незаконно продал спирт в «полторашке» физическому лицу. Этот факт зафиксирован в ходе оперативно-розыскного мероприятия полиции «Проверочная закупка». В феврале этого же года Евгений Чернов уже привлекался судом к административной ответственности за продажу алкоголя на дому. Тогда ему был выписан штраф в 30 000 рублей. Как сообщает пресс-служба Кыштымского городского суда, за повторное противоправное действие приговор вынесен по статье 174.4 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде четырёх месяцев исправительных работ. Что это будут за работы определят органы местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительней инспекцией. Из заработной платы в доход государства будет удерживаться 15 процентов. К этому приговору присоединили и неотбытую часть дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год восемь месяцев и один день, его Евгений Чернов получил по решению мирового судьи 3 мая нынешнего года. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить