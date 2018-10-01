Кыштым посетили любители бездорожья из Челябинска Автор: КР от Сегодня, 12:39 Категория: Общество 0 Необычный автопробег прошёл в Челябинской области. Его участники на 14 внедорожниках проехались по бездорожью, практически полностью игнорируя асфальтовое покрытие. Маршрут был проложен от Челябинска и до Каолинового карьера вблизи Кыштыма. – Посетить это место многие из нас хотели уже давно. И вообще, мы часто ездим в район Кыштыма, потому что местность позволяет получить удовольствие от езды на внедорожниках, – сказал сайту «КР» один из организаторов автопробега Сергей Журманов. – Сильно не торопились. Из Челябинска мы выехали в 8:30 утра, а в Кыштыме были в два часа дня. Асфальт пересекли всего два раза. Весь маршрут пролегал по полям и лесам. Все участники заезда относятся к движению «OFF ROAD Челябинск 4х4». Они отметили, что за всё время автопробега настоящего бездорожья так и не встретили. К тому же их приятно удивило и состояние дорог вдоль линии электропередач в районе Кыштыма. Если под Челябинском они все перепаханы большегрузами обслуживающего их персонала и в дождливую погоду там всё в грязи, то здесь, наоборот, дорога оказалась обычной просёлочной. – Видимо, ездят по ней только в сухую погоду, – заключил Сергей Журманов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить