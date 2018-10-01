Кыштым посетили любители бездорожья из Челябинска

Автор: КР от Сегодня, 12:39 Категория: Общество

Необычный автопробег прошёл в Челябинской области. Его участники на 14 внедорожниках проехались по бездорожью, практически полностью игнорируя асфальтовое покрытие. Маршрут был проложен от Челябинска и до Каолинового карьера вблизи Кыштыма.

– Посетить это место многие из нас хотели уже давно. И вообще, мы часто ездим в район Кыштыма, потому что местность позволяет получить удовольствие от езды на внедорожниках, – сказал сайту «КР» один из организаторов автопробега Сергей Журманов. – Сильно не торопились. Из Челябинска мы выехали в 8:30 утра, а в Кыштыме были в два часа дня. Асфальт пересекли всего два раза. Весь маршрут пролегал по полям и лесам.

Все участники заезда относятся к движению «OFF ROAD Челябинск 4х4». Они отметили, что за всё время автопробега настоящего бездорожья так и не встретили. К тому же их приятно удивило и состояние дорог вдоль линии электропередач в районе Кыштыма. Если под Челябинском они все перепаханы большегрузами обслуживающего их персонала и в дождливую погоду там всё в грязи, то здесь, наоборот, дорога оказалась обычной просёлочной.

– Видимо, ездят по ней только в сухую погоду, – заключил Сергей Журманов.