У молодёжи Кыштыма появился новый лидер Автор: КР от Вчера, 13:02 Категория: Общество 0 На должность ведущего специалиста по работе с общественными организациями и молодёжью утверждена Дарья Швейкина. Ей 30 лет. Она имеет высшее экономическое образование – закончила Озёрский технологический институт МИФИ. До неё эту должность занимала Анастасия Табакова, мужа которой перевели на работу в Челябинск. – Сейчас мы ведём подготовку к молодёжному форуму «Я есть у тебя, Кыштым!», который пройдёт 15 ноября в нашем филиале Южно-Уральского государственного колледжа, – сообщила сайту «КР» Дарья Швейкина. – Для школьников и студентов будут организованы площадки, на которых они познакомятся с работой медиасферы и журналистики. Пройдут мастер-классы по актёрскому мастерству, тренинги по самоменеджменту. Участникам форума расскажут о проектной деятельности и волонтёрстве. Кроме того, Дарья Швейкина уже приступила к оформлению волонтёрских паспортов в электронном виде. Ранее этот документ был только в бумажном виде. Это своеобразный аналог трудовой книжки. В паспорте добровольцев записываются данные об их волонтёрском стаже, видах деятельности и поощрениях. Наличие «Личной книжки волонтёра» гарантирует дополнительные пять баллов при поступлении в высшие учебные заведения. Вступить в ряды волонтёров могут школьники, студенты и работающая молодёжь. Для этого нужно обратиться к Дарье Швейкиной в кабинет № 309 в здании администрации Кыштымского городского округа. Телефон: 4-29-13. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить