У молодёжи Кыштыма появился новый лидер

Автор: КР от Вчера, 13:02 Категория: Общество

На должность ведущего специалиста по работе с общественными организациями и молодёжью утверждена Дарья Швейкина. Ей 30 лет. Она имеет высшее экономическое образование – закончила Озёрский технологический институт МИФИ.

До неё эту должность занимала Анастасия Табакова, мужа которой перевели на работу в Челябинск.

– Сейчас мы ведём подготовку к молодёжному форуму «Я есть у тебя, Кыштым!», который пройдёт 15 ноября в нашем филиале Южно-Уральского государственного колледжа, – сообщила сайту «КР» Дарья Швейкина. – Для школьников и студентов будут организованы площадки, на которых они познакомятся с работой медиасферы и журналистики. Пройдут мастер-классы по актёрскому мастерству, тренинги по самоменеджменту. Участникам форума расскажут о проектной деятельности и волонтёрстве.

Кроме того, Дарья Швейкина уже приступила к оформлению волонтёрских паспортов в электронном виде. Ранее этот документ был только в бумажном виде. Это своеобразный аналог трудовой книжки. В паспорте добровольцев записываются данные об их волонтёрском стаже, видах деятельности и поощрениях.

Наличие «Личной книжки волонтёра» гарантирует дополнительные пять баллов при поступлении в высшие учебные заведения.

Вступить в ряды волонтёров могут школьники, студенты и работающая молодёжь. Для этого нужно обратиться к Дарье Швейкиной в кабинет № 309 в здании администрации Кыштымского городского округа. Телефон: 4-29-13.