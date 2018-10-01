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В Кыштыме нашлась пропавшая с крупной суммой денег жительница Каслей

Автор: КР от Вчера, 10:43 Категория: Общество

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Перед исчезновением 21-летняя девушка заняла у знакомых полтора миллиона рублей. К её поискам с пятого октября подключилось Главное управление МВД по Челябинской области. Спустя четыре дня жительница Каслей нашлась в Кыштыме.

 

– В отношении  девушки не совершалось противоправных действий, – сообщила сайту «КР»  инспектор по особым поручениям пресс-службы Главного управления МВД по Челябинской области Динара Ишмухамбетова. – О её местонахождении нам доложили кыштымские участковые. Как девушка будет отдавать знакомым большую сумму, теперь это её личное дело. Из-за отсутствия криминальных действий полиция не будет вмешиваться в этот процесс.

 

Свои действия девушка никак не объясняет. Дома её ждёт муж, с которым они поженились два месяца назад.

 


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