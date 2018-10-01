В Кыштыме нашлась пропавшая с крупной суммой денег жительница Каслей Автор: КР от Вчера, 10:43 Категория: Общество 0 Перед исчезновением 21-летняя девушка заняла у знакомых полтора миллиона рублей. К её поискам с пятого октября подключилось Главное управление МВД по Челябинской области. Спустя четыре дня жительница Каслей нашлась в Кыштыме. – В отношении девушки не совершалось противоправных действий, – сообщила сайту «КР» инспектор по особым поручениям пресс-службы Главного управления МВД по Челябинской области Динара Ишмухамбетова. – О её местонахождении нам доложили кыштымские участковые. Как девушка будет отдавать знакомым большую сумму, теперь это её личное дело. Из-за отсутствия криминальных действий полиция не будет вмешиваться в этот процесс. Свои действия девушка никак не объясняет. Дома её ждёт муж, с которым они поженились два месяца назад. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить