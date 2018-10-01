В Кыштыме нашлась пропавшая с крупной суммой денег жительница Каслей

Автор: КР от Вчера, 10:43 Категория: Общество

Перед исчезновением 21-летняя девушка заняла у знакомых полтора миллиона рублей. К её поискам с пятого октября подключилось Главное управление МВД по Челябинской области. Спустя четыре дня жительница Каслей нашлась в Кыштыме.

– В отношении девушки не совершалось противоправных действий, – сообщила сайту «КР» инспектор по особым поручениям пресс-службы Главного управления МВД по Челябинской области Динара Ишмухамбетова. – О её местонахождении нам доложили кыштымские участковые. Как девушка будет отдавать знакомым большую сумму, теперь это её личное дело. Из-за отсутствия криминальных действий полиция не будет вмешиваться в этот процесс.

Свои действия девушка никак не объясняет. Дома её ждёт муж, с которым они поженились два месяца назад.