В Кыштыме поймали подростков, которые на днях обчистили гараж Автор: КР от Вчера, 14:58 Категория: Общество 0 Как уже сообщалось на сайте «КР», в одном из боксов гаражно-строительного кооператива «Хозпостройки» были похищены ценные вещи. В их числе был и мопед, который выдал воришек. Жители Кыштыма 16 и 17 лет катались на нём по городу. Один из подростков нигде не учится и состоит на учёте в отделе полиции по делам несовершеннолетних, а второй – школьник. – В ходе оперативных мероприятий задержанные отдали всё похищенное имущество, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Для несовершеннолетних выбрана мера пресечения – подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить