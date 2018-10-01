В Кыштыме поймали подростков, которые на днях обчистили гараж

Автор: КР от Вчера, 14:58 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», в одном из боксов гаражно-строительного кооператива «Хозпостройки» были похищены ценные вещи. В их числе был и мопед, который выдал воришек. Жители Кыштыма 16 и 17 лет катались на нём по городу.

Один из подростков нигде не учится и состоит на учёте в отделе полиции по делам несовершеннолетних, а второй – школьник.

– В ходе оперативных мероприятий задержанные отдали всё похищенное имущество, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Для несовершеннолетних выбрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража».