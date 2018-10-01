Уроженец Кыштыма воюет с ямами на улицах родного города

Автор: КР от Вчера, 12:16 Категория: Общество

Выпускник второй школы, а ныне студент четвёртого курса Уральского медицинского университета Иван Усынин второй год подряд отправляет на сайт «РосЯма» десятки фотографий выбоин на кыштымских улицах. Этим летом он вновь проходил практику в местной городской больнице.

До медгородка из микрорайона Нижнего Кыштыма Иван ежедневно добирался на велосипеде. Домой ездил разными маршрутами, фиксируя участки разбитых дорог в разных уголках нашего города. Всего таких фиксаций уже больше сотни.

Этот снимок Иван Усынин сделал на улице Красной Звезды

Все претензии, размещённые им на сайте «РосЯмы», автоматически попали в региональное управление ГИБДД и областную прокуратуру. В конце июня кыштымские госавтоинспекторы получили указание сверху проверить больше десяти указанных Усыниным адресов.

– Среди них были дворовые проезды на улицах Бажова, Соплякова, Карла Либкнехта, Дёмина, а также проезжие части улиц Аношкина, Горелова, Некрасова, Фрунзе, Комарова, Гузынина и других, – сказал сайту «КР» инспектор дорожного надзора ГИБДД Станислав Беляев. – Мы объединили все обращения Усынина в одно производство и возбудили в отношении управления городского хозяйства администрации Кыштымского округа административное дело.

Разрушение асфальта в переулке Пролетарском

Помимо разрушения асфальтового покрытия на общей площади 260,4 квадратных метра, госавтоинспекторы отметили и отсутствие тротуаров и освещения. Мировой судья судебного участка № 2 города Кыштыма учёл тот факт, что полное устранение выявленных нарушений требует от ответчика больших финансовых затрат, а также длительного времени для подготовки технической документации. Управлению городского хозяйства был выписан штраф меньше минимального размера – не 200, а 100 тысяч рублей.

В прошлом году благодаря обращениям Ивана Усынина это управление за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог было оштрафовано на ту же сумму.

– Я провёл рейд по прошлогодним ямам, и осталось хорошее впечатление – почти все их починили, поэтому этим летом я вновь бросил все силы, чтобы успеть описать как можно больше выбоин, – сказал сайту «КР» Иван Усынин. – Я надеюсь, что найдутся граждане, которые продолжат начатое мною дело и будут требовать ответа от властей в то время, пока меня не будет в Кыштыме.

За летние месяцы некоторые указанные активным молодым человеком дороги были отремонтированы. Речь идёт, в частности, об улицах Горелова, Некрасова, Дёмина, Челюскинцев, Степана Разина и Механической.