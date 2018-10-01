Уроженец Кыштыма воюет с ямами на улицах родного города Автор: КР от Вчера, 12:16 Категория: Общество 0 Выпускник второй школы, а ныне студент четвёртого курса Уральского медицинского университета Иван Усынин второй год подряд отправляет на сайт «РосЯма» десятки фотографий выбоин на кыштымских улицах. Этим летом он вновь проходил практику в местной городской больнице. До медгородка из микрорайона Нижнего Кыштыма Иван ежедневно добирался на велосипеде. Домой ездил разными маршрутами, фиксируя участки разбитых дорог в разных уголках нашего города. Всего таких фиксаций уже больше сотни. Этот снимок Иван Усынин сделал на улице Красной Звезды Все претензии, размещённые им на сайте «РосЯмы», автоматически попали в региональное управление ГИБДД и областную прокуратуру. В конце июня кыштымские госавтоинспекторы получили указание сверху проверить больше десяти указанных Усыниным адресов. – Среди них были дворовые проезды на улицах Бажова, Соплякова, Карла Либкнехта, Дёмина, а также проезжие части улиц Аношкина, Горелова, Некрасова, Фрунзе, Комарова, Гузынина и других, – сказал сайту «КР» инспектор дорожного надзора ГИБДД Станислав Беляев. – Мы объединили все обращения Усынина в одно производство и возбудили в отношении управления городского хозяйства администрации Кыштымского округа административное дело. Разрушение асфальта в переулке Пролетарском Помимо разрушения асфальтового покрытия на общей площади 260,4 квадратных метра, госавтоинспекторы отметили и отсутствие тротуаров и освещения. Мировой судья судебного участка № 2 города Кыштыма учёл тот факт, что полное устранение выявленных нарушений требует от ответчика больших финансовых затрат, а также длительного времени для подготовки технической документации. Управлению городского хозяйства был выписан штраф меньше минимального размера – не 200, а 100 тысяч рублей. В прошлом году благодаря обращениям Ивана Усынина это управление за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог было оштрафовано на ту же сумму. – Я провёл рейд по прошлогодним ямам, и осталось хорошее впечатление – почти все их починили, поэтому этим летом я вновь бросил все силы, чтобы успеть описать как можно больше выбоин, – сказал сайту «КР» Иван Усынин. – Я надеюсь, что найдутся граждане, которые продолжат начатое мною дело и будут требовать ответа от властей в то время, пока меня не будет в Кыштыме. За летние месяцы некоторые указанные активным молодым человеком дороги были отремонтированы. Речь идёт, в частности, об улицах Горелова, Некрасова, Дёмина, Челюскинцев, Степана Разина и Механической. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить