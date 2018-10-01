Пенсионеры Кыштыма получат единовременные выплаты Автор: КР от Вчера, 15:55 Категория: Общество 0 Это продолжение ежегодной традиции в Челябинской области поощрять жителей пенсионного возраста ко Дню пожилого человека. Но в этом году губернатор Борис Дубровский принял решение увеличить сумму выплат. В пресс-службе главы региона сообщили, что сумма единовременной выплаты составит не 500 рублей, как раньше, а 700 рублей. Выдача денег начнётся с первого ноября. – Ждём распоряжение от областного министерства соцзащиты. Пока к нам не поступали документы о порядке начисления, – сообщила сайту «КР» начальник управления социальной защиты населения Кыштымского городского округа Светлана Лашманова. – После получения информации будем в адресном порядке распределять средства в соответствии с графиком выплат пенсий. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить