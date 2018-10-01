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Пенсионеры Кыштыма получат единовременные выплаты

Автор: КР от Вчера, 15:55 Категория: Общество

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Это продолжение ежегодной традиции в Челябинской области поощрять жителей пенсионного возраста ко Дню пожилого человека.

 

Но в этом году губернатор Борис Дубровский принял решение увеличить сумму выплат.

 

В пресс-службе главы региона сообщили, что сумма единовременной выплаты составит не 500 рублей, как раньше, а 700 рублей. Выдача денег начнётся с первого ноября.

 

– Ждём распоряжение от областного министерства соцзащиты. Пока к нам не поступали документы о порядке начисления, – сообщила сайту «КР» начальник управления социальной защиты населения Кыштымского городского округа Светлана Лашманова. – После получения информации будем в адресном порядке распределять средства в соответствии с графиком выплат пенсий.


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