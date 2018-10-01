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В Кыштыме появятся новые остановочные комплексы

Автор: КР от Вчера, 15:38 Категория: Общество

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Конструкции для пассажиров общественного транспорта устанавливают на улицах Комарова и Курортная. Этим занимаются работники муниципального предприятия «Дорсервис» и индивидуальный предприниматель Вячеслав Макаревич.

 

Остановки будут сделаны  из металлических труб, крыша – из поликарбоната. Появятся и скамейки.

 

Благоустройство остановок завершится в этом месяце. На установку комплексов из средств местного бюджета направлено около 77 тысяч рублей.

 

– Пока больше не запланировано оборудование новых павильонов, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь администрации Кыштымского городского округа Наталья Панова. – С учётом указанных комплексов, всего в 2018 году в Кыштыме установлено три новых сооружения. Одно из них находится на остановке в центре города.

 

Напомним, остановочный комплекс в центральной части города появился благодаря радиозаводу.


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