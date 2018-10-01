В Кыштыме появятся новые остановочные комплексы Автор: КР от Вчера, 15:38 Категория: Общество 0 Конструкции для пассажиров общественного транспорта устанавливают на улицах Комарова и Курортная. Этим занимаются работники муниципального предприятия «Дорсервис» и индивидуальный предприниматель Вячеслав Макаревич. Остановки будут сделаны из металлических труб, крыша – из поликарбоната. Появятся и скамейки. Благоустройство остановок завершится в этом месяце. На установку комплексов из средств местного бюджета направлено около 77 тысяч рублей. – Пока больше не запланировано оборудование новых павильонов, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь администрации Кыштымского городского округа Наталья Панова. – С учётом указанных комплексов, всего в 2018 году в Кыштыме установлено три новых сооружения. Одно из них находится на остановке в центре города. Напомним, остановочный комплекс в центральной части города появился благодаря радиозаводу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить