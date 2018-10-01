В Кыштыме впервые пройдёт кубок города по пейнтболу

Автор: КР от Вчера, 10:55 Категория: Общество

Площадкой для активной игры в начале ноября станет городской парк им. А. С. Пушкина. Участники будут разделены на школьную и взрослую команды.

– Конкретная дата проведения будет зависеть от погодных условий, – сообщил сайту «КР» один из организаторов проведения кубка Алексей Зараменских. – Участники, которые уже подали заявки, попросили нас переждать дожди.

Заявки принимаются на электронную почту: allzav@mail.ru или ВКонтакте http://vk.com/allzav. В соревнованиях могут принять участие все желающие.

По результатам турнира победители и призёры будут награждены кубками, медалями и подарками.

Это не первое молодёжное мероприятие, которое проводится в городском парке после передачи его в аренду индивидуальному предпринимателю Евгению Баранову. В августе там прошёл первый фестиваль красок.