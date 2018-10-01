В Кыштыме впервые пройдёт кубок города по пейнтболу Автор: КР от Вчера, 10:55 Категория: Общество 0 Площадкой для активной игры в начале ноября станет городской парк им. А. С. Пушкина. Участники будут разделены на школьную и взрослую команды. – Конкретная дата проведения будет зависеть от погодных условий, – сообщил сайту «КР» один из организаторов проведения кубка Алексей Зараменских. – Участники, которые уже подали заявки, попросили нас переждать дожди. Заявки принимаются на электронную почту: allzav@mail.ru или ВКонтакте http://vk.com/allzav. В соревнованиях могут принять участие все желающие. По результатам турнира победители и призёры будут награждены кубками, медалями и подарками. Это не первое молодёжное мероприятие, которое проводится в городском парке после передачи его в аренду индивидуальному предпринимателю Евгению Баранову. В августе там прошёл первый фестиваль красок. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить