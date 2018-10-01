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Житель Кыштыма повторно попался на продаже спирта

Автор: КР от Вчера, 16:15 Категория: Общество

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Прокуратура нашего города возбудила уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, который повторно был уличён в продаже спиртосодержащей продукции.

 

Полгода назад житель Кыштыма уже привлекался к административной ответственности за подобную деятельность. Теперь ему грозит наказание в виде четырёх месяцев исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка в доход государства.

 

Напомним, с 26 июля 2017 года введена ответственность по статье 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, если это деяние совершено неоднократно. Максимальная сумма штрафа составляет 80 тысяч рублей со сроком исправительных работ до одного года.

 


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