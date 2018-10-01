Житель Кыштыма повторно попался на продаже спирта Автор: КР от Вчера, 16:15 Категория: Общество 0 Прокуратура нашего города возбудила уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, который повторно был уличён в продаже спиртосодержащей продукции. Полгода назад житель Кыштыма уже привлекался к административной ответственности за подобную деятельность. Теперь ему грозит наказание в виде четырёх месяцев исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка в доход государства. Напомним, с 26 июля 2017 года введена ответственность по статье 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, если это деяние совершено неоднократно. Максимальная сумма штрафа составляет 80 тысяч рублей со сроком исправительных работ до одного года. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить