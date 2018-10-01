В Кыштыме схема организации дорожного движения претерпит изменения Автор: КР от Сегодня, 14:36 Категория: Общество 0 Её разработкой займутся проектировщики компании «СПБ-Энерготехнологии» из Санкт-Петербурга. На процедуру создания схемы из областного бюджета выделен один миллион 990 тысяч рублей. При разработке комплексной схемы организации дорожного движения учтут все составляющие дорожной инфраструктуры Кыштымского городского округа, начиная от светофорных фаз, повышения пропускной способности дорог и эффективности их использования, организации транспортного обслуживания, капитального строительства новых объектов инфраструктуры до снижения негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду. Будут приняты во внимание также данные об аварийности и пассажиропотоке, информация о дорожных знаках, ранее разработанная маршрутная сеть, потоки пешеходов, возможные варианты парковочного пространства и многое другое. Комплексный документ, разрабатываемый в формате автоматизированной модели, в дальнейшем может корректироваться в зависимости от приоритетов развития города. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить