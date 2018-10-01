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В Кыштыме прошёл смотр аварийно-технических бригад

Автор: КР от Сегодня, 11:16 Категория: Общество

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Это одно из запланированных мероприятий в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период. Приурочено оно было к всероссийской тренировке по гражданской обороне.

 

– Все участники смотра в той или иной степени работают на коммунальных сетях. Проверили их техническое оснащение, оборудование и готовность к работе, – сказал сайту «КР» начальник управления гражданской защиты Пётр Мошкин. – Конечно, есть замечания и недоработки, которые они, я думаю, поправят в ближайшее время.

 

 

В целом оценка аварийно-техническим бригадам управляющих компаний, газовой службы, Дорсервиса и Кыштымводоканала дана положительная. Они готовы к работе в различных нештатных ситуациях.

 

 

Пётр Мошкин осмотрел и развернувшийся у администрации Кыштымского городского округа пост радиационного и химического наблюдения. Точно такой же сегодня в 13 часов он проверит на кыштымском железнодорожном вокзале.

 

 

Завтра в 14:30 на базе центра помощи детям «Горизонт» пройдёт тактико-специальное учение. По легенде, в здании начнётся пожар.


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