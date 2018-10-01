В Кыштыме прошёл смотр аварийно-технических бригад Автор: КР от Сегодня, 11:16 Категория: Общество 0 Это одно из запланированных мероприятий в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период. Приурочено оно было к всероссийской тренировке по гражданской обороне. – Все участники смотра в той или иной степени работают на коммунальных сетях. Проверили их техническое оснащение, оборудование и готовность к работе, – сказал сайту «КР» начальник управления гражданской защиты Пётр Мошкин. – Конечно, есть замечания и недоработки, которые они, я думаю, поправят в ближайшее время. В целом оценка аварийно-техническим бригадам управляющих компаний, газовой службы, Дорсервиса и Кыштымводоканала дана положительная. Они готовы к работе в различных нештатных ситуациях. Пётр Мошкин осмотрел и развернувшийся у администрации Кыштымского городского округа пост радиационного и химического наблюдения. Точно такой же сегодня в 13 часов он проверит на кыштымском железнодорожном вокзале. Завтра в 14:30 на базе центра помощи детям «Горизонт» пройдёт тактико-специальное учение. По легенде, в здании начнётся пожар. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить