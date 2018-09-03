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В Кыштыме появится центральная лига КВН

Автор: КР от Сегодня, 16:02 Категория: Общество

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Фестиваль весёлых и находчивых в Кыштыме объединит участников разного возраста – школьников, студентов, сотрудников предприятий и даже членов ветеранских организаций. Никаких ограничений нет.

 

– Раньше игры КВН в нашем городе проводились среди школьников и студентов, теперь мы расширим аудиторию, – сообщил сайту «КР» культорганизатор централизованной клубной системы Максим Царапкин. – Главное, что требуется от участников – собрать хорошую компанию и поиграть для удовольствия.

 

Время, чтобы создать команду, пока есть. Заявки на участие в лиге КВН принимаются с 1 октября по 1 декабря этого года в Народном доме или по телефону: 5-51-09.

 

Игры будут проходить с января по июнь 2019 года.

 

В качестве главного приза команда победителей получит телевизор. По итогам каждой игры призёрам будут вручать подарки от социальных партнёров.


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