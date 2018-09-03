В Кыштыме появится центральная лига КВН Автор: КР от Сегодня, 16:02 Категория: Общество 0 Фестиваль весёлых и находчивых в Кыштыме объединит участников разного возраста – школьников, студентов, сотрудников предприятий и даже членов ветеранских организаций. Никаких ограничений нет. – Раньше игры КВН в нашем городе проводились среди школьников и студентов, теперь мы расширим аудиторию, – сообщил сайту «КР» культорганизатор централизованной клубной системы Максим Царапкин. – Главное, что требуется от участников – собрать хорошую компанию и поиграть для удовольствия. Время, чтобы создать команду, пока есть. Заявки на участие в лиге КВН принимаются с 1 октября по 1 декабря этого года в Народном доме или по телефону: 5-51-09. Игры будут проходить с января по июнь 2019 года. В качестве главного приза команда победителей получит телевизор. По итогам каждой игры призёрам будут вручать подарки от социальных партнёров. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить